Biden Georgia'da Trump'ın Önüne Geçti

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, oy sayımındaki son güncellemeyle, Georgia ve Pennsylvania eyaletlerinde Başkan Donald Trump'ın önüne geçti. Ancak aradaki oy farkları hala birbirine çok yakın.

Biden şu anda hem seçmenlerin kullandığı toplam oy sayısında, hem de Seçiciler Kurulu delege sayısında Trump'ın önünde. Biden’ın 253 Seçiciler Kurulu oyu var, Başkan Trump’ın ise 214. Başkanlığı kazanmak için adaylardan birinin 538 Seçiciler Kurulu oyunun 270'ini alması gerekiyor.

Oy sayımı, seçimin sonucunu belirleyecek beş kilit eyalette halen devam ediyor. Biden, Arizona ve Nevada'da Trump'ın önünde yer alıyken Trump'ın sayımın başında yarışı önde götürdüğü Pennsylvania'da fark 18 bine kadar indi. Biden Georgia eyaletindeyse 917 oy farkla Trump'ın önüne geçti.

Öte yandan Trump, Perşembe günü ikinci kez başkan seçilmesini önlemek için Demokratlar'ı geniş kapsamlı seçim hileleri planlamakla suçladı.

Trump, düzenlediği basın toplantısında, "Seçimi çalmaya çalıştıkları bir durumla karşı karşıyayız ve buna izin veremeyiz" dedi.