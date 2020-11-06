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Biden Georgia'da Trump'ın Önüne Geçti

06.11.2020 16:02 | Son Güncelleme

Son verilere göre, demokrat aday Biden, Georgia ve Pennsylvania eyaletlerinde Başkan Donald Trump'ın önüne geçti. Ancak aradaki oy farkları hala birbirine çok yakın

Biden Georgia'da Trump'ın Önüne Geçti

Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, oy sayımındaki son güncellemeyle, Georgia ve Pennsylvania eyaletlerinde Başkan Donald Trump'ın önüne geçti. Ancak aradaki oy farkları hala birbirine çok yakın.

Biden şu anda hem seçmenlerin kullandığı toplam oy sayısında, hem de Seçiciler Kurulu delege sayısında Trump'ın önünde. Biden’ın 253 Seçiciler Kurulu oyu var, Başkan Trump’ın ise 214. Başkanlığı kazanmak için adaylardan birinin 538 Seçiciler Kurulu oyunun 270'ini alması gerekiyor.

Oy sayımı, seçimin sonucunu belirleyecek beş kilit eyalette halen devam ediyor. Biden, Arizona ve Nevada'da Trump'ın önünde yer alıyken Trump'ın sayımın başında yarışı önde götürdüğü Pennsylvania'da fark 18 bine kadar indi. Biden Georgia eyaletindeyse 917 oy farkla Trump'ın önüne geçti.

Öte yandan Trump, Perşembe günü ikinci kez başkan seçilmesini önlemek için Demokratlar'ı geniş kapsamlı seçim hileleri planlamakla suçladı.

Trump, düzenlediği basın toplantısında, "Seçimi çalmaya çalıştıkları bir durumla karşı karşıyayız ve buna izin veremeyiz" dedi.

Biden ise Trump'ın aksine oy sayımının devam ettiği eyaletlerde kamuoyunu sabırlı olmaya çağırdı ve "Her oy pusulası sayılmalı. Şu anda bunun yapıldığını görüyoruz. Bu böyle olmalı. Demokrasi bazen karmaşıktır" dedi. 2020 seçimlerinde Amerika'da 150 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

Oy sayımı devam ediyor

Biden, 11 Seçiciler Kurulu oyuna sahip Arizona'da ve 6 oya sahip Nevada'da liderliği sürdürürse Amerika'nın 46'ıncı başkanı seçilmesi için gereken 270 toplam Seçiciler Kurulu oyunu sağlamış olacak. Bu durumda Georgia ve Pennsylvania eyaletlerinden çıkacak sonuç, Biden'ın ipi göğüslemesini engellemeyecek.

Pennsylvania ve Georgia'da oy sayımı devam ettikçe Başkan Trump'ın üstünlüğü azalmaya başladı. Pennsylvania Eyalet Sekreteri Kathy Boockvar, Perşembe günü yaptığı açıklamada, sayılmayı bekleyen oyların hemen hemen tamamının postayla gönderilen oylar olduğunu söyledi. Demokrat seçmenlerin ağırlıklı olarak postayla oy kullanmayı tercih ettiği biliniyor.

Biden kampanyası, Corona pandemisi nedeniyle seçmenlerin güvenliği için postayla oy kullanma yöntemini teşvik etmiş, Trump ise herhangi bir kanıt göstermeden postayla kullanılan oyların seçim hilelerine yol açacağını iddia etmişti.

Trump, postayla kullanılan oyların çoğunluğunun Biden lehine çıkmasını, Demokrat valilerin yönetimindeki eyaletlerin yozlaşmış seçim aygıtlarını kullanarak oylamaya müdahalesi olarak tanımladı.

Trump, Perşembe günkü açıklamasında, "Kilit eyaletlerde aslında büyük farkla kazanıyorduk ama sonra mucizevi şekilde rakamlar gizlice erimeye başladı" dedi.

Pennsylvania eyaleti, 20 Seçiciler Kurulu oyuna sahip. Trump, sonucun henüz açıklanmadığı Kuzey Carolina ve Alaska'daysa daha büyük farkla yarışı önde götürüyor.

Cuma sabah erken saatlerde Biden, yaklaşık 11 bin 500 oyla altı Seçiciler Kurulu oyuna sahip Nevada'da üstünlüğü elinde bulunduruyordu. Biden, aynı saatlerde, 11 Seçiciler Kurulu oyuna sahip Arizona'day 47 bin oyla önde görünüyordu. Ancak bu eyaletlerde halen çok sayıda oy sayılmayı bekliyor.
Ulusal çapta kullanılan toplam oylar açısındansa Biden, Trump'ın aldığı 60,5 milyon oya karşı 73,5 milyon oyla önde gidiyor.

Trump, Twitter üzerinden oy sayımının durdurulması talebinde bulundu. Ancak sayımın Perşembe sabahı itibarıyla durdurulması halinde Trump, son 40 yıldır tek dönemlik başkanlıktan sonra seçimi kaybeden üçüncü ABD başkanı olarak 2020 seçimlerini yenilgiyle bitirecekti.

Seçim Anayasa Mahkemesi’nde mi bitecek?

Trump, Perşembe günkü açıklamasında eyalet yetkililerinin kampanyasının oy sayımını gözlemlemesini engellediğini iddia etti, postayla oy kullanmanın "teyit mekanizmalarından yoksun olan" "usulsüz bir sistem" olduğu tanımlaması yaptı ve hukuk mücadelesinin ABD Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını beklediğini kaydetti.

Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Parti'yi temsil eden avukatlar oy sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla dava açtı ve Pennsylvania eyaletinde postayla kullanılan oyların sayımının durdurulmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti. Postayla kullanılan oyların sayımını devam ettikçe Trump'ın Pennsylvania'daki üstünlüğü azalmaya başlamıştı.

3 Kasım seçim gününden önce kullanılan 101 milyondan fazla oyun üçte ikisinden fazlası, postayla kullanıldı. Bu oyların sayımı daha uzun sürdüğü için seçimin galibinin açıklanması da gecikiyor.

Trump'ın avukatları, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde de bazı oy kullanma merkezlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla oyların yeniden sayılması talebinde bulundu. Trump kampanyası bu davaları kaybetti. Biden'ın 10 Seçiciler Kurulu oyuna sahip Wisconsin'de galip geleceği tahmin edilmişti.

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