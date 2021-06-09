Biden gezisinde "demokratik değerleri" öne çıkaracak

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yurt dışı seyahati Perşembe günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la gerçekleştireceği görüşme ile başlayacak. Biden, bir haftalık seyahati boyunca üç ülkede dört zirveye katılacak ve ayrıca çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Şubat ayında video-konferans yoluyla katıldığı Münih Güvenlik Konferası'nda "Demokrasi, otokrasiye karşı savaşında kazanacaktır" mesajını veren Biden, bu gezisinde ABD'nin Donald Trump döneminde bozulan transatlantik ilişkileri yeniden düzeltmeyi ve ABD'nin demokrasinin öncüsü olduğu algısını yaratmayı hedefliyor. Bir "imaj düzeltme" amacı da taşıyan bu gezide Biden, sert eleştirdiği iki lider olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek.

Biden'ın "demokrasi" mesajları

Biden, dış politikada önceliğinin "demokratik değerler" olduğu mesajını katıldığı ilk uluslararası organizasyon olan Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada vermişti. Konuşmasında Batı ülkelerini demokrasiyi korumaya çağıran Biden, "Demokrasiler tesadüfen oluşmuyor. Demokrasiyi korumalı, güçlendirmeli ve yenilemeliyiz. Demokrasi modelinin geçmişin kalıntısı olmadığını ispatlamayız. Dünyanın bir çok noktasında, Avrupa ve ABD'de demokrasiler saldırı altında" demişti.