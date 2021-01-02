Biden göçmenlik politikasında neleri değiştirecek?

Obama döneminde başlatılan DACA programı, ABD’ye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen gençleri sınır dışı edilmekten koruyor.

Maryland Carey Hukuk Bürosu Göçmenlik Bölümü Direktörü Maureen Sweeney, “Başkan Trump’ın tek taraflı yaptığı her şey tek taraflı olarak geri döndürebilir. Mesela, seyahat yasağının kaldırılmasını bekliyorum. Ve bence mülteci kotası hemen değiştirilecek. Bunları yapmak başkanın elinde” diyor.

Uzmanlara göre, Biden bu politikaların iptali için büyük olasılıkla başkanlık kararnameleri çıkaracak.

Seyahat yasakları. Sığınmacı ve mülteci kotalarını kısıtlama. Aileleri ayırma. DACA’yı iptal girişimi. Bunlar Başkan Donald Trump’ın uyguladığı ve seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve gelir gelmez iptal etme sözü verdiği göçmenlik politikaları.

Ancak Kongre adım atmadı ve DACA’nın akıbeti mahkemelere kaldı. En son mahkeme kararı, DACA programına yeni başvuru kabul edilmesi gerektiği yönünde. Ancak DACA muhalifleri bu kararı temyize taşımaya hazırlanıyor.

Göçmenlik konusundaki diğer sorunları çözmekse uzun sürebilir.

Maureen Sweeney, “Trump yönetiminin sığınmacı politikalarını değiştirmek daha zor ve karmaşık bir süreç olacak” diyor.

Trump, Meksika sınırını kontrol altına alma ve yasa dışı göçü durdurma vaadini gerçekleştirmek için Göçmen Koruma Protokolu’nu devreye soktu. Kısaca MPP olarak da bilinen bu protokol, ABD’ye göç etmek isteyenlerin göçmenlik mahkemesindeki duruşma tarihleri belli oluncaya kadar Meksika’da kalmalarını öngörüyor. Uzmanlar, sığınmacıları koruyan yasaları yeniden yürürlüğe koymanın çok zor olacağını söylüyor.

Göç Politikası Enstitüsü’nden siyaset uzmanı Sarah Pierce, “Bu sorunu yavaş yavaş çözeceklerini sanıyorum. Biden yönetimi kuşkusuz ilk etapta Göçmen Koruma Protokolu’na yeni kayıtları durduracaktır” diye konuşuyor.