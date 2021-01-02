Biden göçmenlik politikasında neleri değiştirecek?

Seyahat yasakları. Sığınmacı ve mülteci kotalarını kısıtlama. Aileleri ayırma. DACA’yı iptal girişimi. Bunlar Başkan Donald Trump’ın uyguladığı ve seçilmiş Başkan Joe Biden’ın göreve gelir gelmez iptal etme sözü verdiği göçmenlik politikaları.
Uzmanlara göre, Biden bu politikaların iptali için büyük olasılıkla başkanlık kararnameleri çıkaracak.
Maryland Carey Hukuk Bürosu Göçmenlik Bölümü Direktörü Maureen Sweeney, “Başkan Trump’ın tek taraflı yaptığı her şey tek taraflı olarak geri döndürebilir. Mesela, seyahat yasağının kaldırılmasını bekliyorum. Ve bence mülteci kotası hemen değiştirilecek. Bunları yapmak başkanın elinde” diyor.
Başkan Trump’ın, DACA programını iptal etme çabaları dört yıllık görev süresi boyunca geniş çaplı protesto gösterilerine yol açtı.
Obama döneminde başlatılan DACA programı, ABD’ye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen gençleri sınır dışı edilmekten koruyor.
Programın “yasadışı af” anlamına geldiğini savunmakla birlikte Trump, Kongre’nin adım atması halinde, DACA programına dahil olanlara yardım etme sözü verdi: “Bu insanları seviyorum. Umarım Kongre onlara doğru bir şekilde yardım edebilir.”
Ancak Kongre adım atmadı ve DACA’nın akıbeti mahkemelere kaldı. En son mahkeme kararı, DACA programına yeni başvuru kabul edilmesi gerektiği yönünde. Ancak DACA muhalifleri bu kararı temyize taşımaya hazırlanıyor.
Göçmenlik konusundaki diğer sorunları çözmekse uzun sürebilir.
Maureen Sweeney, “Trump yönetiminin sığınmacı politikalarını değiştirmek daha zor ve karmaşık bir süreç olacak” diyor.
Trump, Meksika sınırını kontrol altına alma ve yasa dışı göçü durdurma vaadini gerçekleştirmek için Göçmen Koruma Protokolu’nu devreye soktu. Kısaca MPP olarak da bilinen bu protokol, ABD’ye göç etmek isteyenlerin göçmenlik mahkemesindeki duruşma tarihleri belli oluncaya kadar Meksika’da kalmalarını öngörüyor. Uzmanlar, sığınmacıları koruyan yasaları yeniden yürürlüğe koymanın çok zor olacağını söylüyor.
Göç Politikası Enstitüsü’nden siyaset uzmanı Sarah Pierce, “Bu sorunu yavaş yavaş çözeceklerini sanıyorum. Biden yönetimi kuşkusuz ilk etapta Göçmen Koruma Protokolu’na yeni kayıtları durduracaktır” diye konuşuyor.
Başkan Trump’ın göçmenlik politikalarını destekleyenlerse, yapılan değişikliklerin gerekli olduğunu savunuyor.
Heritage Vakfı’ndan araştırmacı Lora Ries de, “Trump yönetimi, Kongre tarafından belirlenen ilk politikalara geri dönmeye çalıştı. Bu programların çoğu aslında Kongre tarafından yaratıldı. Yönetim, göçmenlik politikalarında değiştiklikler yaparken bu programlara geri dönmeye odaklandı” ifadesini kullanıyor.
Trump’ın başkanlığında ABD’ye kabul edilen mülteci sayısı da en az düzeye indi. Biden mülteci kotasını 125 bine yükseltme sözü verdi. Ancak uzmanlara göre, bu vaadi gerçekleştirmek için Biden yönetiminin çok çalışması gerekecek.
George Mason Üniversitesi bünyesindeki Göç Araştırma Enstitüsü’nden Michele Waslin, “Mültecilerin yerleştirilmesinden sorumlu kurumların çoğu kapatıldı. O kurumlarda çalışanlar şimdi başka sorunlarla ilgileniyor. Uzun süredir mülteci kabul etmediğimiz için de birçoğu işten ayrıldı. Dolayısıyla, bu kurumları yeniden inşa etmek ve eskisinden daha güçlü ve iyi olmaları için çalışmak gerekecek” diyor.
Uzmanlar, Corona virüsü salgınının ABD ekonomisini sarsmaya ve can almaya devam ettiği bir ortamda, göçmenlik sorunlarının Biden’ın öncelikli işler listesinde yer almayacağını söylüyor.