Biden, göreve geldiği günden bu yana ilk yüz yüze görüşmesini Japon Başbakan ile yaptı

Biden ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı. Göreve geldiğinden bu yana bu görüşmenin, bir yabancı ülke lideri ile yaptığı ilk yüz yüze görüşme olduğunun altını çizen Biden, Suga'ya geldiği için teşekkür etti.

'JAPONYA VE ABD'NİN İLİŞKİLERİNE VERDİĞİ ÖNEMİ ORTAYA KOYMAKTADIR'

Biden, Kovid-19 önlemleri altında gerçekleşmiş olsa da hiçbir şeyin yüz yüze görüşmenin yerine geçemeyeceğini belirterek, "Bu yüz yüze görüşme, ikimiz için de Japonya ve ABD'nin ilişkilerine verdiği önemi ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda iki ülke arasındaki müttefikliği bir kez daha vurguladıklarını aktaran Biden, "Çin'in Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi gibi konularda teşkil ettiği ve Kuzey Kore konusunda da birlikte çalışmak için taahhüt verdik. Özgür ve açık bir Hint Pasifik için ABD ve Japonya bölgedeki iki güçlü demokrasidir." yorumunu yaptı.

Biden, 21. yüzyıl dünyasının çok hızlı değiştiğini ve artık daha rekabetçi olunması gerektiğini vurgulayarak, "ABD, günümüzün zorluklarıyla birlikte mücadele etmek, Kovid-19 salgınını kontrol atına almak, Hint Pasifikteki dostlarımız ve komşularımıza destek vermek için elinden geleni yapacaktır." dedi.