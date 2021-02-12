Biden Guantanamo Hapishanesini Kapatacak mı?

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin, Amerikan ordusunun Küba'nın Guantanamo Körfezi’ndeki hapishanesinin geleceğine ilişkin resmi bir değerlendirme süreci başlattığını kaydetti. Yetkili, amacın, hapishanenin kapatılmasına ilişkin çabaları canlandırmak olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan iki Biden yönetimi yetkilisi, önümüzdeki hafta ya da aylarda Başkan Biden'ın Guantanamo'daki hapishaneyi kapatmak için bir başkanlık kararnamesi imzalama planı olduğunu söyledi. Plan, insan hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Reuters haber ajansına, "Guantanamo'yu kapatma amacımıza uygun olarak, önceki yönetimden devraldığımız durumu değerlendirmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bir süreç başlatıyoruz" dedi.

Sözcü Horne, "Ulusal Güvenlik Konseyi, Guantanamo hapishanesinin kapatılması yönünde ilerleme sağlamak için Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları'yla yakın işbirliği içine girecek, ayrıca Kongre ile yakın danışmalarda bulunacaktır" şeklinde konuştu.