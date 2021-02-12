Biden Guantanamo Hapishanesini Kapatacak mı?

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin, Amerikan ordusunun Küba'nın Guantanamo Körfezi’ndeki hapishanesinin geleceğine ilişkin resmi bir değerlendirme süreci başlattığını kaydetti. Yetkili, amacın, hapishanenin kapatılmasına ilişkin çabaları canlandırmak olduğunu söyledi.
Reuters haber ajansına konuşan iki Biden yönetimi yetkilisi, önümüzdeki hafta ya da aylarda Başkan Biden'ın Guantanamo'daki hapishaneyi kapatmak için bir başkanlık kararnamesi imzalama planı olduğunu söyledi. Plan, insan hakları savunucuları tarafından memnuniyetle karşılandı.
Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Reuters haber ajansına, "Guantanamo'yu kapatma amacımıza uygun olarak, önceki yönetimden devraldığımız durumu değerlendirmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bir süreç başlatıyoruz" dedi.
Sözcü Horne, "Ulusal Güvenlik Konseyi, Guantanamo hapishanesinin kapatılması yönünde ilerleme sağlamak için Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları'yla yakın işbirliği içine girecek, ayrıca Kongre ile yakın danışmalarda bulunacaktır" şeklinde konuştu.
Ancak bu girişimin, Guantanamo Donanma Üssü'nde kurulu yüksek güvenlikli hapishanenin kısa süre içinde kapatılmasına olanak sağlaması beklenmiyor.
Süreç nasıl işleyecek?
Biden'ın imzalaması beklenen söz konusu kararname, en azından ilk aşamada, eski Başkan Barack Obama'nın Guantanamo'yu kapatma politikasını yeniden gündeme getirmeyi sağlayabilir. Donald Trump, 2017'de başkanlık koltuğuna oturur-oturmaz selefi Obama'nın Guantanamo'yu kapatma girişimini geri çevirmişti.
Beyaz Saray'daki dört yıllık görev süresi boyunca Guantanamo'daki hapishaneyi açık tutan Trump, buna rağmen seçim kampanyası boyunca söylediğinin aksine, hapishaneyi kendi deyişiyle "kötü karakterlerle" doldurmadı. Guantanamo'da şu anda yaklaşık 20 yıldır haklarında iddianame hazırlanmayan ya da henüz yargılanmamış olan 40 tutuklu bulunuyor.
Joe Biden, 2020 seçim kampanyası sırasında Guantanamo hapishanesini kapatmayı desteklediğini söylemiş ancak bunu nasıl yapacağına ilişkin bir plan sunmamıştı.
Öte yandan Biden'ın başkanlık kararnamesinin Guantanamo hapishanesiyle ilgili planlarını ne ölçüde net yansıtacağı da belli değil.
Sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğunun sinyalini veren Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, "Savunma, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları'nda üst düzey makamlarda göreve gelecek yetkililerin onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor" dedi.
Horne, Guantanamo'nun kapatılması için öncelikle "Hükümet daireleri arasında bir süreç başlatılması, bu önemli işi yapmak için doğru insanların göreve getirilmesi gerektiğini" söyledi.
11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra yabancı terör zanlılarının tutulması için kurulan hapishane, Amerika'nın "terörle savaşının," kimilerine göre işkenceye varan acımasız sorgulama teknikleri gibi, aşırıya kaçan yanlarının simgesi haline geldi.
Eski Başkan George W. Bush tarafından açılan Guantanamo hapishanesi, en kalabalık olduğu dönemde 800 tutukluyu barındırıyordu. Eski Başkan Obama, tutuklu sayısını düşürse de hapishaneyi kapatma çabaları, Kongre'deki Cumhuriyetçi Partililer tarafından engellenmişti.
Federal hükümetin yasalar uyarınca Guantanamo'daki tutukluları ABD anakarasına getirmesi, yasak.