Biden Guantanamo Kampı’nı kapatacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Beyaz Saray sözcülüğünden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresi sona ermeden Guantanamo Kampı'nı kapatacağı duyuruldu. "Bu kesin bir biçimde bizim gayemiz ve hedefimiz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bu konuyu tetkik edeceği bildirildi.

Joe Biden'ın başkan yardımcılığını yaptığı seleflerinden Barack Obama da, seçim kampanyası sırasında Guantanamo Kampı'nın kapatılacağı vaadinde bulunmuş ancak o dönem Kongre'den yeterli desteği göremediği için bu vaadini uygulayamamıştı. Obama'nın halefi Donald Trump ise kendi seçim kampanyasında, tutsak kampının açık kalacağını ve "haydutlarla doldurulacağını" dile getirmişti.

Küba'da bulunan Guantanamo Kampı, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından, ABD öncülüğünde Afganistan'da düzenlenen askeri operasyonların sonrasında, dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un talimatı ile kurulmuştu. 2002 yılının ocak ayında ilk tutsakların getirildiği dönemde mahkumlar kafesler içinde tutulurken, daha sonra tesis yüksek güvenlikli bir cezaevine dönüştürüldü.

Bugüne dek 780 kişinin tutsak olarak kaldığı Guantanamo Kampı'ndan Bush ve Obama dönemlerinde yüzlerce kişi tahliye edildi. Obama'nın Başkan olduğu 2008 yılından bu yana yeni tutsakların getirilmediği Kamp'ta, şu an yaklaşık 40 tutuklu bulunuyor.

AFP / ET,GY

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