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Biden Güney Kore Lideriyle Görüşecek

21.05.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki lider, Kuzey Kore’nin nükleer programı ve bölgesel sorunların yanı sıra, yüksek teknoloji, pandemi ve iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği gibi diğer konuları ele alacak

Biden Güney Kore Lideriyle Görüşecek

Güney Kore lideri Moon Jae-in, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Washington’da. Biden’ın ilk olarak geçen ay Japonya Başbakanı Suga Yoshihide’yle Washington’da biraraya gelmesinin ardından ağırladığı ikinci liderin Jae-in olması, Amerika’nın, Çin’in Asya üzerindeki etkisiyle mücadeleye verdiği önemi gösteren bir işaret olarak yorumlanıyor.

İki lider bugün Washington’da düzenlenecek toplantıda Kuzey Kore’nin nükleer programıyla ilgili endişeler ve bölgesel sorunların yanı sıra, yüksek teknoloji, Corona virüs pandemisi ve iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliği gibi diğer konuları da ele alacak.

Ülkesinde Corona virüsü pandemisiyle mücadele konusunda baskı altına olan Moon aşı tedariğindeki gecikmelerin önüne geçilmesi için Washington’la anlaşma yapmayı umuyor. Biden yönetimiyse Seul’un iklim kriziyle mücadeleye daha fazla destek olmasını talep ediyor.

Biden ve Moon’un görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Moon, dün Washington ziyareti sırasında, Kongre’yi de ziyaret etti ve en büyük ticari ortağı Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Moon’un bu açıklamaları, Çin ile ilişkilerinde olası sorunların önüne geçme çabası olarak yorumlandı.

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