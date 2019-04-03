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Biden hakkında 2 kadından daha taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında 2 kadın daha taciz suçlamasında bulundu.

Biden hakkında 2 kadından daha taciz iddiası

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında 2 kadın daha taciz suçlamasında bulundu. Bu durum Demokratların 2020’deki seçimlerde Donald Trump’ın karşısına çıkarmaya hazırlandığı Biden aleyhine şikayette bulunanların sayısını 4’e çıkardı.
Son suçlamalar New York Times gazetesi tarafından bildirildi. 2012’de yaşandığı iddia edilen olayda yazar D.J. Hill, Biden’ın kendisini kocasının yanında taciz ettiğini hatta bu durumu kocasının dahi fark ettiğini iddia etti.
İkinci olayda ise eski bir üniversite öğrencisi olan Caitlyn Caruso gazeteye verdiği demeçte, Nevada Üniversitesinde okurken, Las Vegas’ta Biden tarafından taciz edildiğini iddia etti.
Biden ise taciz iddialarını reddetti. Eski başkan yardımcısının sözcüsünün, taciz iddialarını gündeme getiren kadınları ‘sağ kanat trolleri’ olarak tanımlaması dikkat çekti.

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