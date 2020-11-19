Biden Hangi Göçmenlik Politikalarını Değiştirecek?

3 Kasım başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Amerika başkanlığı yarışını önde bitiren Joe Biden'ın önümüzdeki yıl göreve başladıktan sonra Başkan Donald Trump'ın siyasi mirasının önemli unsurları arasında yer alan birçok göçmenlik politikasını geri çevirmesi bekleniyor. Biden, yabancı çalışanlara getirilen kısıtlamaları geri çevirme, yabancı öğrencilere uygulanan vize kısıtlamalarını gevşetme, Meksika sınırındaki duvar inşaatını durdurma ve kayıt dışı göçmenlerin tutulduğu özel gözaltı merkezi uygulamasını sonlandırma sözü verdi. Ancak bütün bunların zaman alması bekleniyor. Biden'ın eski Başkan Barack Obama döneminde uygulanmaya başlanan ve Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen gençleri sınır dışı edilmekten koruyan DACA programını yeniden inşa etmeye öncelik vermesi bekleniyor. Biden'ın göçmenlik alanında öncelik vereceği diğer konularsa Trump'ın 13 ülkeye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmak ve yeni kurallar belirlenene kadar sınır dışı uygulamasını 100 günlüğüne dondurmak.

Yabancı çalışanlar ve yabancı öğrenciler Uzmanlar, Biden'ın, Başkan Trump'ın son dört yılda yabancı ülke vatandaşlarına verilen çalışma vizesi H-1B ve yabancı öğrencilerin Amerika'da eğitim almaları için gereken F-1 vizesine getirdiği kısıtlamaların bazılarını kaldıracağı görüşünde. Ancak göçmenlik araştırmaları yapan Göç Politikaları Enstitüsü'nden Sarah Pierce, göçmenlikle ilgili meselelere çözüm getirmenin, Corona pandemisinin ekonomik hasara yol açmaya devam ettiği mevcut ortamda Biden'ın yapılacaklar listesinin üst sıralarında olmayabileceğini söylüyor. Pierce, "Yeni yönetimin yapması gereken çok fazla işi olacağı için göçmenlikle ilgili gelişmelerin çoğu yavaş ilerleme kaydedebilir. Ancak H-1B vizeleri konusuna öncelik vermelerini ve Trump yönetiminin getirdiği kısıtlamaları geri çevirmelerini bekliyorum" şeklinde konuşuyor. Başkan Trump, Amerikalı çalışanların işlerini korumalarına olanak tanıma gerekçesiyle yabancı ülke vatandaşlarının Amerika'da çalışma ve ikamet etmelerini sağlayan geçici çalışma vizesi H-1B'nin kısıtlı sayıda verilmesi için bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Beyaz Saray, Kasım ayında çıkardığı yeni bir kararla bir yabancının Amerika'daki firmalar tarafından işe alınması ve H-B1 vizesini almaya hak kazanması için gereken "özel nitelikli meslek" tanımlamasını daha da daralttı. Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı, Amerikalı işverenlerin yabancı çalışanlarına ödemesi gereken maaş miktarını yüzde 30 oranında arttırmasını öngören yeni bir kural getirdi.

Çalışma vizesi H-1B mercek altında Trump yönetiminin 3 Kasım başkanlık seçimlerine sadece birkaç hafta kala yabancı çalışanların yararlandığı H-1B vizesinde kısıtlayıcı değişikliklere gitmesi, Amerika'da çok tartışılan işgücü arzını yeniden gündeme getirdi. Amerika'da bazı Kongre üyeleri, on yıldan uzun süredir işgücü arzına ilişkin reformlar yapılması için çaba gösteriyor. Öte yandan Biden kampanyasının internet sitesi, F-1 eğitim vizesiyle ilgili meselelere yer vermiyor. Ancak Amerika'da eğitim görenler, Biden yönetimi sırasında öğrenci vizelerinde daha az kısıtlama uygulanmasını umuyor. Trump yönetimi, eğitim vizesi verilen yabancı öğrenci sayısını azaltmış ve vizenin geçerli olacağı süreyi kısaltmıştı. Bu durum, çok sayıda yabancı öğrencinin Amerika'daki eğitimlerini kesintisiz tamamlayıp-tamamlayamayacağı kaygısı doğurmuştu. Yabancı öğrenciler vize konusunda istikrar bekliyor Başkan Trump döneminde vize statüleri değişimden geçen yabancı öğrenciler, yeni seçilen Biden ile birlikte Amerika'daki eğitim süreçlerinin istikrara kavuşmasını umuyor.