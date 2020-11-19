Biden Hangi Göçmenlik Politikalarını Değiştirecek?

3 Kasım başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Amerika başkanlığı yarışını önde bitiren Joe Biden'ın önümüzdeki yıl göreve başladıktan sonra Başkan Donald Trump'ın siyasi mirasının önemli unsurları arasında yer alan birçok göçmenlik politikasını geri çevirmesi bekleniyor. Biden, yabancı çalışanlara getirilen kısıtlamaları geri çevirme, yabancı öğrencilere uygulanan vize kısıtlamalarını gevşetme, Meksika sınırındaki duvar inşaatını durdurma ve kayıt dışı göçmenlerin tutulduğu özel gözaltı merkezi uygulamasını sonlandırma sözü verdi. Ancak bütün bunların zaman alması bekleniyor.
Biden'ın eski Başkan Barack Obama döneminde uygulanmaya başlanan ve Amerika'ya çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen gençleri sınır dışı edilmekten koruyan DACA programını yeniden inşa etmeye öncelik vermesi bekleniyor. Biden'ın göçmenlik alanında öncelik vereceği diğer konularsa Trump'ın 13 ülkeye yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırmak ve yeni kurallar belirlenene kadar sınır dışı uygulamasını 100 günlüğüne dondurmak.
Yabancı çalışanlar ve yabancı öğrenciler
Uzmanlar, Biden'ın, Başkan Trump'ın son dört yılda yabancı ülke vatandaşlarına verilen çalışma vizesi H-1B ve yabancı öğrencilerin Amerika'da eğitim almaları için gereken F-1 vizesine getirdiği kısıtlamaların bazılarını kaldıracağı görüşünde.
Ancak göçmenlik araştırmaları yapan Göç Politikaları Enstitüsü'nden Sarah Pierce, göçmenlikle ilgili meselelere çözüm getirmenin, Corona pandemisinin ekonomik hasara yol açmaya devam ettiği mevcut ortamda Biden'ın yapılacaklar listesinin üst sıralarında olmayabileceğini söylüyor.
Pierce, "Yeni yönetimin yapması gereken çok fazla işi olacağı için göçmenlikle ilgili gelişmelerin çoğu yavaş ilerleme kaydedebilir. Ancak H-1B vizeleri konusuna öncelik vermelerini ve Trump yönetiminin getirdiği kısıtlamaları geri çevirmelerini bekliyorum" şeklinde konuşuyor.
Başkan Trump, Amerikalı çalışanların işlerini korumalarına olanak tanıma gerekçesiyle yabancı ülke vatandaşlarının Amerika'da çalışma ve ikamet etmelerini sağlayan geçici çalışma vizesi H-1B'nin kısıtlı sayıda verilmesi için bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Beyaz Saray, Kasım ayında çıkardığı yeni bir kararla bir yabancının Amerika'daki firmalar tarafından işe alınması ve H-B1 vizesini almaya hak kazanması için gereken "özel nitelikli meslek" tanımlamasını daha da daralttı. Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı, Amerikalı işverenlerin yabancı çalışanlarına ödemesi gereken maaş miktarını yüzde 30 oranında arttırmasını öngören yeni bir kural getirdi.
Çalışma vizesi H-1B mercek altında
Trump yönetiminin 3 Kasım başkanlık seçimlerine sadece birkaç hafta kala yabancı çalışanların yararlandığı H-1B vizesinde kısıtlayıcı değişikliklere gitmesi, Amerika'da çok tartışılan işgücü arzını yeniden gündeme getirdi. Amerika'da bazı Kongre üyeleri, on yıldan uzun süredir işgücü arzına ilişkin reformlar yapılması için çaba gösteriyor.
Öte yandan Biden kampanyasının internet sitesi, F-1 eğitim vizesiyle ilgili meselelere yer vermiyor. Ancak Amerika'da eğitim görenler, Biden yönetimi sırasında öğrenci vizelerinde daha az kısıtlama uygulanmasını umuyor.
Trump yönetimi, eğitim vizesi verilen yabancı öğrenci sayısını azaltmış ve vizenin geçerli olacağı süreyi kısaltmıştı. Bu durum, çok sayıda yabancı öğrencinin Amerika'daki eğitimlerini kesintisiz tamamlayıp-tamamlayamayacağı kaygısı doğurmuştu.
Yabancı öğrenciler vize konusunda istikrar bekliyor
Başkan Trump döneminde vize statüleri değişimden geçen yabancı öğrenciler, yeni seçilen Biden ile birlikte Amerika'daki eğitim süreçlerinin istikrara kavuşmasını umuyor.
Sınır duvarı
Başkan Trump, 2017'de iş başına geldikten beş gün sonra imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Amerika-Meksika sınırında duvar inşa edilmesi talimatı vermişti. 2020 Ekim ayı itibarıyla sınırda bir kısmı yeni, bir kısmıysa mevcut duvarın onarımı olmak üzere 650 kilometrede uzunluğunda duvar inşa edildi.
Biden'ın Kongre tarafından Savunma Bakanlığı kullanımı için ayrılan fonların duvar inşaatına aktarılmasına olanak tanıyan "Ulusal Acil Durum" ilanını da sona erdirmesi bekleniyor.
Biden, duvar inşaatını durduracağı sözü verse de daha önceden imzalanan sözleşmeler uyarınca inşaatın bir kısmının devam etmesi gerekebilir. Sınır duvarının inşaatı tamamlanan bölümlerinin ise yıkılması beklenmiyor.
Gözaltı merkezleri ve göçmenlik mahkemeleri
Biden'ın göçmenlik politikalarında yapılacak değişikliklere ilişkin önerileri, yargıç karşısına çıkmayı bekleyen kaçak göçmenler için standart uygulama değil, son çare olması gerektiği ifadesini içeriyor.
Biden'ın önerisinde, "Kar amaçlı gözaltı merkezleri uygulamasına son vereceğiz, göçmenlerin gözaltında tutulduğu merkezlerinse en üst düzeyde bakım standartlarına sahip olmasını, göçmen ailelerin güvenliğini ve insanlık onurunu güvence altına almasını sağlayacağız. Çocukların gözaltında tutulması asgari süreyle kısıtlanmalı, eğitim ve bakıma erişimleri garanti altına alınmalıdır. Göçmenlik davalarına bakan yargıçlar uygunsuz siyasi etkilerin altında kalmamalıdır" ifadeleri yer alıyor.
Göç Politikaları Enstütüsü'nden Sarah Pierce, Trump yönetiminin göçmenlik mahkemelerinde görülen duruşmaların hızlandırılmasına ve verilen sınır dışı kararlarının arttırılmasına öncelik verdiğini söylüyor.
"Eski Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın uygulamaya koyduğu bazı kararlar göçmenlik yargıçlarının işini daha da zorlaştırdı" diyen Pierce, yargıçların takdir yetkilerini kullanmalarını engellediğini söyledi.