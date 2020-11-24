Biden için geçiş sürecinin önü açıldı

Biden'ın bugün kabinesinden kilit isimleri açıklaması bekleniyor.ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından sonucu hâlâ tanımayan Başkan Donald Trump, seçildiği kesinleşen Joe Biden için geçiş sürecini başlatmayı kabul etti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, hile karıştırıldığını iddia ettiği seçimlere karşı itiraz sürecinin ve mücadelenin devam ettiğini belirterek "Ancak ülkemizin çıkarları için Emily ve ekibinin başlangıç protokolleri ile ilgili yapılması gereken neyse yapmalarını tavsiye ediyorum. Aynısını kendi ekibime de ilettim" dedi.

ABD'de başkanlık geçiş işlemlerinden sorumlu Genel Hizmetler İdaresi'nin (GSA) Trump tarafından atanan Başkanı Emily Murphy, Biden'ın seçimleri kazandığı kesinleşmesine rağmen geçiş dönemini başlatmayarak her iki partiden de eleştirilere hedef olmuştu.

ABD siyasi geleneklerine göre geçiş dönemi, yeni seçilmiş başkan ve ekibine görev resmen devralınana kadar hazırlık için kurumların binalarına ve mali kaynaklara erişim gibi çeşitli imkanlar sağlıyor.