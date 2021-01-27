Biden İklim Değişikliği Konusunda Kararnameler İmzalayacak

Başkan Joe Biden yönetimi, bugün de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir dizi adımı içeren kararnameler açıklayacak.
Beyaz Saray’dan verilen bilgiye göre, Biden’ın imzalayacağı kararnameler, federal arazilerde petrol ve doğal gaz işletim sözleşmelerinin durdurulması, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteğinin azaltılması, yoksul ve azınlıkların yaşadığı bölgeleri kirlilikten korumaya yönelik tedbirlerin güçlendirilmesini öngörüyor.
Trump’ın politikalarıyla tezat oluşturuyor
Kararnameler bir yandan, görevine geçen hafta başlayan Joe Biden’ın iklim değişikliği ve çevre politikasıyla ilgili izleyeceği yolun göstergesi niteliğini taşırken, diğer yandan da bir önceki Başkan Donald Trump’ın bu alandaki politikasıyla keskin bir tezat içeriyor.
Trump, Beyaz Saray’daki 4 yıllık görevi boyunca çevreyi koruma amacıyla getirilmiş olan düzenlemeleri kaldırma ve çevreyle alakalı gözden geçirme mekanizmalarını gevşetme gibi adımlar atarak ülkenin petrol, gaz ve kömür üretimini maksimum seviyeye çıkarma yönünde çaba göstermişti.
Biden’ın iklim değişikliği konusuna yaptığı vurgu, uluslararası camiadaki ortakları ve iklim savunucuları arasında büyük memnuniyet yaratsa da, bu adımların ABD’de milyonlarca istihdam ve milyarlarca dolar gelir kaybına neden olacağını savunan büyük petrol şirketlerinin tepkisine yol açtı.
Joe Biden göreve geldiği ilk gün Kanada ile yürütülen ancak çevrecilerin karşı çıktığı Keystone XL petrol boru hattı projesini iptal etmişti.
Joe Biden’ın imzalayacağı kararnameler kapsamında atacağı adımlara karşı çıkan Oklahoma Petrol İttifakı başkanı Brook Simmons, “Bu daha başlangıç. Daha da kötüleşecek. Bu arada fizik ve kimya kanunları ile arz-talep dengesi etkili olmaya devam edecek. Petrol ve doğal gaz fiyatları yükseliyor, faturalar ve tüketici fiyatları ile yakıt maliyetleri de’’ sözleriyle tepki gösterdi.
Kararnamelerde Başkan Biden, federal arazilerde petrol ve doğal gaz sözleşmelerinin “mümkün olduğu kadar” durdurulmasını istiyor ve İçişleri Bakanlığı’na da bu programların iklime etkileri ve vergi mükelleflerine faydası konusunda bir inceleme çalışması yürütmesi talimatı veriyor. Biden ayrıca, vahşi hayatın korunması için 2030’a kadar federal arazilerin ve su kaynaklarının yüzde 30’unun muhafaza edilmesi hedefini ortaya koyacak.
Kararnameler, çoğunluğu Batı eyaletlerinde bulunan büyük arazilerin yanı sıra, genelde Meksika Körfezi’nde konuşlu deniz sondajı alanlarını da etkileyecek. Bunlar ülkenin toplam petrol ve gaz tedarikinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
Bu tedbirlere yönelik haberler, sondaj gelirleri ve petrol sanayine bağımlı olan ve istihdam ve ekonomik büyümenin zarar göreceği uyarısında bulunan bazı eyaletlerden tepki aldı.
Beyaz Saray’ın paylaştığı bilgi notuna göre, Başkan Biden bunun yanında, federal kurumlara, “fosil yakıtlara sağlanan desteklerin uygulanabilir yasalarla uyumlu olarak kaldırılması” talimatını verecek. Bu talimat altında hangi tür desteklerin kaldırılabileceği henüz net değil. Bu endüstrinin önemli bir kısmına sağlanan vergi indirimleri daha önce Kongre’nin onayından geçmişti.
Bugün imzalanacak kararlarda ayrıca, Biden’ın 22 Nisan Dünya Günü’nde uluslararası bir iklim zirvesine ev sahipliği yapacağının açıklanması öngörülüyor. İklim değişikliği konusunda yeni makamların ve yönetim içerisinde kurumlar arası bir görev güçünün oluşturulması, ABD kaynaklı temiz enerji ve araçların hükümet tarafından tedarikine yönelik düzenlemelerin güçlendirilmesi, bilimin desteklenmesi ve endüstri kirliliğinden en çok etkilenen topluluklara yardım edilmesi gibi adımlar da yine kararnamelerde yer alıyor.
Biden yönetimi kaynaklarına göre, ABD iklim görev gücüne, Beyaz Saray yurtiçi iklim politikası danışmanı Gina McCarthy başkanlık edecek. Biden’ın iklim elçisi, eski Dışişleri Bakanı John Kerry de küresel ısınma konusunda yönetimin uluslararası çalışmalarına öncülük yapacak.