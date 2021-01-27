HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden İklim Değişikliği Konusunda Kararnameler İmzalayacak

Biden İklim Değişikliği Konusunda Kararnameler İmzalayacak

27.01.2021 19:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden İklim Değişikliği Konusunda Kararnameler İmzalayacak

Başkan Joe Biden yönetimi, bugün de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir dizi adımı içeren kararnameler açıklayacak

Başkan Joe Biden yönetimi, bugün de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir dizi adımı içeren kararnameler açıklayacak.

Beyaz Saray’dan verilen bilgiye göre, Biden’ın imzalayacağı kararnameler, federal arazilerde petrol ve doğal gaz işletim sözleşmelerinin durdurulması, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteğinin azaltılması, yoksul ve azınlıkların yaşadığı bölgeleri kirlilikten korumaya yönelik tedbirlerin güçlendirilmesini öngörüyor.

Trump’ın politikalarıyla tezat oluşturuyor

Kararnameler bir yandan, görevine geçen hafta başlayan Joe Biden’ın iklim değişikliği ve çevre politikasıyla ilgili izleyeceği yolun göstergesi niteliğini taşırken, diğer yandan da bir önceki Başkan Donald Trump’ın bu alandaki politikasıyla keskin bir tezat içeriyor.

Trump, Beyaz Saray’daki 4 yıllık görevi boyunca çevreyi koruma amacıyla getirilmiş olan düzenlemeleri kaldırma ve çevreyle alakalı gözden geçirme mekanizmalarını gevşetme gibi adımlar atarak ülkenin petrol, gaz ve kömür üretimini maksimum seviyeye çıkarma yönünde çaba göstermişti.

Biden’ın iklim değişikliği konusuna yaptığı vurgu, uluslararası camiadaki ortakları ve iklim savunucuları arasında büyük memnuniyet yaratsa da, bu adımların ABD’de milyonlarca istihdam ve milyarlarca dolar gelir kaybına neden olacağını savunan büyük petrol şirketlerinin tepkisine yol açtı.

Joe Biden göreve geldiği ilk gün Kanada ile yürütülen ancak çevrecilerin karşı çıktığı Keystone XL petrol boru hattı projesini iptal etmişti.

Joe Biden’ın imzalayacağı kararnameler kapsamında atacağı adımlara karşı çıkan Oklahoma Petrol İttifakı başkanı Brook Simmons, “Bu daha başlangıç. Daha da kötüleşecek. Bu arada fizik ve kimya kanunları ile arz-talep dengesi etkili olmaya devam edecek. Petrol ve doğal gaz fiyatları yükseliyor, faturalar ve tüketici fiyatları ile yakıt maliyetleri de’’ sözleriyle tepki gösterdi.

Kararnamelerde Başkan Biden, federal arazilerde petrol ve doğal gaz sözleşmelerinin “mümkün olduğu kadar” durdurulmasını istiyor ve İçişleri Bakanlığı’na da bu programların iklime etkileri ve vergi mükelleflerine faydası konusunda bir inceleme çalışması yürütmesi talimatı veriyor. Biden ayrıca, vahşi hayatın korunması için 2030’a kadar federal arazilerin ve su kaynaklarının yüzde 30’unun muhafaza edilmesi hedefini ortaya koyacak.

Kararnameler, çoğunluğu Batı eyaletlerinde bulunan büyük arazilerin yanı sıra, genelde Meksika Körfezi’nde konuşlu deniz sondajı alanlarını da etkileyecek. Bunlar ülkenin toplam petrol ve gaz tedarikinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Bu tedbirlere yönelik haberler, sondaj gelirleri ve petrol sanayine bağımlı olan ve istihdam ve ekonomik büyümenin zarar göreceği uyarısında bulunan bazı eyaletlerden tepki aldı.

Beyaz Saray’ın paylaştığı bilgi notuna göre, Başkan Biden bunun yanında, federal kurumlara, “fosil yakıtlara sağlanan desteklerin uygulanabilir yasalarla uyumlu olarak kaldırılması” talimatını verecek. Bu talimat altında hangi tür desteklerin kaldırılabileceği henüz net değil. Bu endüstrinin önemli bir kısmına sağlanan vergi indirimleri daha önce Kongre’nin onayından geçmişti.

Bugün imzalanacak kararlarda ayrıca, Biden’ın 22 Nisan Dünya Günü’nde uluslararası bir iklim zirvesine ev sahipliği yapacağının açıklanması öngörülüyor. İklim değişikliği konusunda yeni makamların ve yönetim içerisinde kurumlar arası bir görev güçünün oluşturulması, ABD kaynaklı temiz enerji ve araçların hükümet tarafından tedarikine yönelik düzenlemelerin güçlendirilmesi, bilimin desteklenmesi ve endüstri kirliliğinden en çok etkilenen topluluklara yardım edilmesi gibi adımlar da yine kararnamelerde yer alıyor.

Biden yönetimi kaynaklarına göre, ABD iklim görev gücüne, Beyaz Saray yurtiçi iklim politikası danışmanı Gina McCarthy başkanlık edecek. Biden’ın iklim elçisi, eski Dışişleri Bakanı John Kerry de küresel ısınma konusunda yönetimin uluslararası çalışmalarına öncülük yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurduİsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu

İsveç, Pfizer'a ödeme yapmayı durdurdu

İsrail, mutasyonlu virüs nedeniyle kara sınırlarını kapatıyor

İsrail, mutasyonlu virüs nedeniyle kara sınırlarını kapatıyor

Youtube'dan Donald Trump açıklaması!

Youtube'dan Donald Trump açıklaması!

ABD'de 'Yılın Sağlık Görevlisi' korona aşısı hırsızlığından tutuklandı

ABD'de 'Yılın Sağlık Görevlisi' korona aşısı hırsızlığından tutuklandı

Biden yönetimi BM'de ‘Filistin Devleti’ne destek verdi

Biden yönetimi BM'de ‘Filistin Devleti’ne destek verdi

Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi

Avusturya'da Türk bilim insanı Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü belirleyen hızlı test geliştirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.