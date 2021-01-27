Biden İklim Değişikliği Konusunda Kararnameler İmzalayacak

Başkan Joe Biden yönetimi, bugün de iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir dizi adımı içeren kararnameler açıklayacak. Beyaz Saray’dan verilen bilgiye göre, Biden’ın imzalayacağı kararnameler, federal arazilerde petrol ve doğal gaz işletim sözleşmelerinin durdurulması, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteğinin azaltılması, yoksul ve azınlıkların yaşadığı bölgeleri kirlilikten korumaya yönelik tedbirlerin güçlendirilmesini öngörüyor. Trump’ın politikalarıyla tezat oluşturuyor Kararnameler bir yandan, görevine geçen hafta başlayan Joe Biden’ın iklim değişikliği ve çevre politikasıyla ilgili izleyeceği yolun göstergesi niteliğini taşırken, diğer yandan da bir önceki Başkan Donald Trump’ın bu alandaki politikasıyla keskin bir tezat içeriyor. Trump, Beyaz Saray’daki 4 yıllık görevi boyunca çevreyi koruma amacıyla getirilmiş olan düzenlemeleri kaldırma ve çevreyle alakalı gözden geçirme mekanizmalarını gevşetme gibi adımlar atarak ülkenin petrol, gaz ve kömür üretimini maksimum seviyeye çıkarma yönünde çaba göstermişti.

Biden’ın iklim değişikliği konusuna yaptığı vurgu, uluslararası camiadaki ortakları ve iklim savunucuları arasında büyük memnuniyet yaratsa da, bu adımların ABD’de milyonlarca istihdam ve milyarlarca dolar gelir kaybına neden olacağını savunan büyük petrol şirketlerinin tepkisine yol açtı. Joe Biden göreve geldiği ilk gün Kanada ile yürütülen ancak çevrecilerin karşı çıktığı Keystone XL petrol boru hattı projesini iptal etmişti. Joe Biden’ın imzalayacağı kararnameler kapsamında atacağı adımlara karşı çıkan Oklahoma Petrol İttifakı başkanı Brook Simmons, “Bu daha başlangıç. Daha da kötüleşecek. Bu arada fizik ve kimya kanunları ile arz-talep dengesi etkili olmaya devam edecek. Petrol ve doğal gaz fiyatları yükseliyor, faturalar ve tüketici fiyatları ile yakıt maliyetleri de’’ sözleriyle tepki gösterdi. Kararnamelerde Başkan Biden, federal arazilerde petrol ve doğal gaz sözleşmelerinin “mümkün olduğu kadar” durdurulmasını istiyor ve İçişleri Bakanlığı’na da bu programların iklime etkileri ve vergi mükelleflerine faydası konusunda bir inceleme çalışması yürütmesi talimatı veriyor. Biden ayrıca, vahşi hayatın korunması için 2030’a kadar federal arazilerin ve su kaynaklarının yüzde 30’unun muhafaza edilmesi hedefini ortaya koyacak.