Biden: İklim değişikliği varoluşsal bir tehdit

Delaware’de yaptığı konuşmada “Dostlar, bir krizdeyiz” şeklinde seslenen Biden, “Covid-19’a karşı nasıl birleşerek tek ulus olarak yanıt vermemiz gerekiyorsa iklim değişikliğine karşı da ortak bir ulusal yanıta ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Biden çevre politikalarını belirleyecek adayları tanıtırken bu ekibin “zamanımızın varoluşsal tehdidi olan iklim değişikliğine yönelik iddialı planları” belirleyeceklerini söyledi.

Biden "varoluşsal tehdit" olarak nitelendirdiği iklim değişikliğine karşı “iddialı planları” olduğunu söyledi.ABD başkanlığına seçilen Joe Biden iklim değişikliği ile mücadelenin kendi yönetiminin politikalarının temel sütunlarından biri olacağını açıkladı.

Kuzey Karolina’nın en yüksek çevre düzenleyicisi Michael Regan'ı Çevre Koruma Ajansı’nın başına atarken, çevre hukukçu Brenda Mallory’i Çevre Kalitesi Konseyi’nin başına getirdi.

Biden kabinesinde altı tane Afro-Amerikalı olacağını duyurdu. Regan ve Mallory de Afro-Amerikalı.

Çevre dostu projeler

Biden, yönetiminin aşırı hava olaylarıyla baş edebilecek şekilde su şebekesini, ulaştırma ve enerji altyapısının modernize edeceğini açıkladı. Biden bu süreçte pek çok istihdam olanağı yaratacaklarını da belirtti.

Biden ayrıca 500 bin elektrikli araç şarj istasyonu kuracaklarını ve 1,5 milyon enerji dostu ev inşa edeceklerini söyledi.

Biden terk edilmiş petrol ve gaz kuyularını kapatmak için çeyrek milyon kişiyi istihdam edeceklerini açıkladı.

Biden Başkan Donald Trump'ın ayrılma kararı verdiği Paris İklim Anlaşması'na tekrar katılacaklarını söyledi.

AFP / SSB, BÖ

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