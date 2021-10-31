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Biden İklim Değişikliğiyle Mücadeleden Umutlu

31.10.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Başkanı Joe Biden G-20 zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda umutlu olduğunun mesajını verdi. Biden, karbon emisyonlarını kesme hedefine ulaşacaklarını söyledi

Amerika Başkanı Joe Biden G-20 zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda umutlu olduğunun mesajını verdi. Biden, karbon emisyonlarını kesme hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Biden yaklaşık 20 dakika süren basın toplantısında G-20 zirvesi boyunca gerçekleşen görüşmeleri “çok yapıcı” olarak niteledi.

Joe Biden, “Yenilenebilir enerjiye doğru daha hızlı hareket etmeliyiz” dedi.

Amerika Başkanı, G-20 ülkelerinin zirvede uluslararası şirketlere yönelik küresel minimum vergiyi onaylamalarından gurur duyduğunu aktardı.

Biden şirketlere yönelik yüzde 15’lik vergi oranın bütün ülkeler için kazanç olduğunu söyledi.

İran’la bugünlerde duran nükleer müzakerelerle ilgili olarak Biden zirves sırasında görüştüğü liderlerle en iyi yolun diplomasi olduğu konusunda hemfikir olduklarını kaydetti. Biden, basın toplantısında iç politikaya da değindi.

Amerika’da destek oranlarının düştüğüyle ilgili bir soruya yanıt olarak Biden, anketler için çalışmadığı mesajını verdi ve anketlerin yukarı-aşağı ineceğini söyledi.

Sosyal altyapı paketinin bu hafta Kongre’de oylanacağını umduğunu belirten Biden, bunun Kongre’den onay alacağına inandığını söyledi.

İşsizliğin azaldığını kaydeden Biden, ekonominin düzelmekte olduğunu da söyledi.

Biden’ın bahsettiği sosyal altyapı paketinin Salı günü Temsilciler Meclisi’nde oylanmasını bekleniyor.

Biden, Roma'dan İskoçya'nın Glasgow kentine geçiyor. Amerika Başkanı Glasgow'da BM İklim Zirvesi'ne katılacak.

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