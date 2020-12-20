Biden İklim Ekibini Açıkladı: “Kaybedecek Zamanımız Yok”

İklim tehdidini Corona virüsü pandemisinin yol açtığı felakete benzeten ve harekete geçme sözü veren Biden, “Arkadaşlar, şu anda bir krizdeyiz. Tıpkı COVID-19’a karşı ulus olarak birlikte mücadele etmemiz gerektiği gibi, iklim değişikliğine de ortak ulusal bir karşılık vermeliyiz. Herhangi bir ulusal acil durumda olduğu gibi şimdiki anın da aciliyetinin gerektirdiği şekilde hareket etmeliyiz” diye konuştu.

ABD’de başkan seçilen Joe Biden, iklim üzerinde çalışacak ekibini açıkladı. Biden, bu ekiple birlikte Amerika olarak iklim değişikliğiyle mücadelenin önüne geçmek, ülkenin hava ve su kaynaklarını korumak için daha aktif adımlar atmayı planladıklarını belirtti.

Biden’ın iklim konusunda sergilediği duruş, yönetimi süresince bir yandan petrol ve gaz üretimini arttırma çabaları yürütürken diğer yandan da çevreyi korumak için getirilen düzenlemeleri kaldırma yoluna giden Başkan Donald Trump’ın yaklaşımıyla zıtlık gösteriyor. Biden’ın ekibinin, Trump yönetiminin birçok girişimini ya tersine çevirme ya da bloke etmeye çalışacağı tahmin edilirken, fosil yakıtlarının yol açtığı kirlilik ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen düşük gelirliler, işçi sınıfı ve azınlık toplumlarına destek sağlanmasına odaklanılacağına vurgu yapılıyor.

Biden basın toplantısında, “harikulade, kalifiye, başarı testinden geçmiş, engel tanımaz” olarak tanımladığı iklim ekibi içerisindeki çeşitliliği vurgularken, Amerika’nın çeşitliliğini yansıtan bir kabine oluşturmaya gayret ettiğini belirtti.

İklim ekibinde kimler var?

Senato’dan onay alması halinde Temsilciler Meclisi üyesi Deb Haaland, Amerika’nın ilk yerli Amerikalı İçişleri Bakanı olacak. Daha önce iki dönem Michigan eyaleti valiliği yapan Jennifer Granholm da Enerji Bakanı olma yolunda. Kuzey Carolina eyaletinin çevreden sorumlu en üst düzey yetkilisi Michael Regan da, Çevre Koruma Dairesi’nin (EPA) ilk siyahi başkanı olabilir. Regan, sanayi atıklarının temizlenmesi ve kirlilikten önemli çapta etkilenen düşük gelirli ve azınlık toplumlara yardım edilmesi konusunda çabalarıyla tanınıyor.