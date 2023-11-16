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Biden ile Cinping arasında gülümseten diyalog! “Bu genç adamı tanıyor musun?”

16.11.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Biden, Çin liderinin 38 yıl önceki ziyaretinden bir fotoğrafı cep telefonundan göstererek, Cinping’e esprili bir dille “Bu genç adamı tanıyor musun?” diye sordu. İşte Şi Cinping'in cevabı...

Biden ile Cinping arasında gülümseten diyalog! “Bu genç adamı tanıyor musun?”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'yi ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Cinping'in Biden ile dün yaşadığı bir diyalogdan detaylar verdi. Biden, ayaküstü bir sohbette Çin liderinin 1985 yılındaki ABD ziyareti sırasında San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’nde çekilmiş bir fotoğrafını cep telefonundan göstererek esprili bir dille “Bu genç adamı tanıyor musun?” diye sordu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gülerek “Bu 38 yıl önceydi” cevabını verdi.

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KALDIĞI BÜTÜN ADRESLERİ HATIRLIYOR

Cinping, dün ayrıca ABD ziyareti kapsamında 1985 yılındaki ziyaretinde görüştüğü ABD’lilerle, Çin-ABD dostluk gruplarıyla ve 2. Dünya Savaşı gazileriyle bir yemekte bir araya geldi. Çin lideri yemekte yaptığı konuşmada 38 yıl önceki ziyaretinde kaldığı yerlerin adreslerini hatırladığını vurgulayarak “Iowa'daki Dvorchaks'ta kaldım. Bu benim Amerikalılarla ilk yüz yüze temasımdı. Onlarla geçirdiğim günler unutulmaz. Bana göre onlar Amerika'yı temsil ediyorlar” ifadelerini kullandı. (DHA)

Günün önemli manşetleri


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Joe Biden Şi Cinping
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