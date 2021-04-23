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Biden ile Erdoğan arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti

23.04.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden ilk kez telefonda görüştü.

Biden ile Erdoğan arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti

İki lider, NATO zirvesinde ikili bir görüşme gerçekleştirmek üzere anlaştı.ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti.

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada ''Başkan Joe Biden bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve işbirliği yapılan alanların arttırıldığı ve anlaşmazlıkların etkili bir şekilde yönetildiği yapıcı ikili ilişkilere duyduğu ilgisini iletmiştir" ifadelerine yer verildi.

Liderlerin, Haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirilecek ikili bir görüşmede, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere anlaştığı belirtildi.

DW / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

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