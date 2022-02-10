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Biden ile Macron, Rusya ile Ukrayna krizini görüştü! NATO müttefikleri vurgusu

10.02.2022 02:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaşanan krizle ilgili görüşme yaptı. Biden ile Macron görüşmesinde Rusya ile Ukrayna krizinde son durumu değerlendirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre iki lider, NATO müttefikleri arasındaki koordinasyona vurgu yaptı. Diğer yandan ise Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gerilimin azalması için Batılı ülkelere ve NATO'ya şartlarını açıkladı.

Biden ile Macron, Rusya ile Ukrayna krizini görüştü! NATO müttefikleri vurgusu

Tüm dünya Rusya-Ukrayna sınırına kilitlenirken, Biden ile Macron arasında yaşanan krizin ele alındığı bir görüşme yapıldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinde bölgedeki son durum ele alındı.

NATO MÜTTEFİKLERİ VURGUSU

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak karşısında NATO müttefikleri arasında yakın koordinasyon olduğunu vurgulayan iki lider, Macron'un son Rusya ve Ukrayna ziyaretlerini de ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'de ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna sınırındaki krizi görüşmüştü.

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RUSYA'DAN KRİTİK ADIM! ŞARTLARI SIRALADILAR

Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için Batılı ülkelere ve NATO'ya şartlarını açıkladı.

Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO’ya Rusya'nın şartlarını açıkladı.

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Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna’dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO’nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Zaharova, “Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Ukrayna’ya silah sevkiyatlarını durdurmak, Batılı askeri danışman ve eğitmenleri bu topraklardan çekmek, Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatlarını durdurmak ve ayrıca daha önce Ukrayna'ya teslim edilen yabancı silahları geri çekmek gerekiyor” dedi.

“UKRAYNA’YA SALDIRACAĞIMIZI ABD GAZETELERİNDEN ÖĞRENİYORUZ”

ABD basını tarafından Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, “Ukrayna’ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu gibi iddialar Kiev yönetimi ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından dahi eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki? Bu çok saçma” dedi. (AA-İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Joe Biden
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