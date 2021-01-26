Biden ile Putin İlk Kez Telefonda Görüştü

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden’ın Salı günü ilk kez Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştüğünü bildirdi. Psaki’ye göre Biden aralarında muhalif Aleksey Navalny’nin hapse atılması da dahil olmak üzere Rusya’nın eylemlerinden kaygı duyduğunu aktardı.
Beyaz Saray açıklamasında, görüşmede iki liderin, “Yeni START antlaşmasını beş yıllığına uzatma yönündeki niyetlerini” konuştukları, uzatma işleminin 5 Şubat’a kadar tamamlanması için ekiplerin acilen çalışma yürütmesi kararı aldıkları belirtildi.
Görüşmede Biden'ın ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine güçlü destek verdiğini aktardığı belirtildi.
Ayrıca arkasında Rusya’nın olduğu sanılan SolarWinds siber sızıntısı, Rusya’nın 2020 seçimlerine müdahale çabaları, Afganistan’daki ABD askerlerinin başına ödül konulduğu iddiaları ve barış yanlısı göstericilere karşı Rus güvenlik güçlerinin sert müdahalesi gibi kaygı uyandıran konuların gündeme geldiği kaydedildi.
Biden yönetimi Rusya ile yapılan antlaşmanın (New START) süresini beş yıl daha uzatmayı planlıyor. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, anlaşmanın süresinin uzatılacağını açıkladığı sırada "Başkan uzun zamandır New START anlaşmasının ABD’nin güvenlik çıkarlarına olduğu konusunu açıkça belirtmişti. Bu anlaşma özellikle Rusya ile ilişkilerin çekişmeli olduğu bu dönemde daha anlamlı hale geliyor" diye konuşmuştu.
Süresi 5 Şubat’ta dolacak anlaşma her iki ülkenin sahip olabileceği nükleer silah başlığı sayısını 1.550’yle kısıtlıyor.
ABD, INF olarak bilinen Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan da geçen yıl çekilmişti. Anlaşma 500 ile 5.500 km arası menzile sahip karadan havaya fırlatılan nükleer ve konvansiyonel füzeleri yasaklıyordu.
Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca Biden’ın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Avrupa için kötü bir proje olduğu görüşünü de iletti.
Psaki, Biden yönetiminin boru hattıyla ilgili bugüne kadar alınan önlemleri inceleyeceğini ve Avrupalı müttefikleriyle konuyu görüşmeye devam edeceğini belirtti.
Kuzey Akım 2 projesinin mevcut Kuzey Akım sualtı boru hattının kapasitesini ikiye katlaması ve Ukrayna’yı baypas ederek Avrupa’ya Almanya üzerinden doğalgaz satışını mümkün hale getirmesi bekleniyor. Bu durum Kiev’i önemli transit gelirinden mahrum edecek.
Eski başkan Donald Trump’ın imzaladığı yaptırımlar nedeniyle boru döşeyen şirketlerden Allseas projeden ayrılmış, 2019’un sonunda boru hattının inşası durdurulmuştu. Geçen ay Almanya sularında boru hattının 2,6 kilometrelik bir kısmının döşenmesiyle projenin inşası yeniden başlatılmış oldu.
Projenin yüzde 90’ı tamamlandı, ancak hala Danimarka sularına 100 kilometre kadar sualtı borusu döşenmesi gerekiyor.