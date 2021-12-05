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Biden ile Putin Ukrayna'yı görüşecek

05.12.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna gerginliğini ele almak üzere Salı günü yapılacak bir sanal zirvede bir araya geleceği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü yapılacak bir video konferansta Ukrayna gerginliğini ele alacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getireceği ifade edildi. Biden'ın görüşmede, ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliğine verdiği desteğin de altını çizmesi bekleniyor. Rusya kaynakları da görüşmede Ukrayna konusunun ele alınacağını doğruladı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, iki liderin görüşmesinde stratejik istikrar, siber saldırılar ve bölgesel konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yaptığı açıklamada Putin'i Ukrayna'ya olası bir askeri müdahaleye karşı uyarmış ve Ukrayna'yı korumak için bir dizi girişimler üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Biden, Rusya'nın Ukrayna konusundaki "kırmızı çizgilerinin" kabul edilmeyeceğini ifade etti.

ABD: Endişelenmek için neden var

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, cumartesi günü yaptığı açıklamada ABD'nin bölgedeki durumu "oldukça ciddiye aldığını" söyledi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakine atıfta bulunan Bakan, "Daha önce bir kez işgalde bulundular. Sınır bölgesindeki askerlerin sayısına bakıldığında, endişelenmek için neden olduğu görülüyor" diye konuştu.

Rusya'nın sınır bölgesine asker ve teçhizat yığdığına ilişkin iddialar Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı. Washington Post gazetesinin dün yayımlanan haberine göre, Rusya, gelecek yıl Ukrayna'yı işgale hazırlanıyor. Gazetenin ABD istihbarat belgelerine dayandırdığı haberinde, işgal operasyonunun 175 bin asker ile yürütüleceği iddia edildi. Pentagon söz konusu iddialara ilişkin bir değerlendirmede bulunmazken Moskova Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları reddediyor.

Biden ile Putin ilk olarak haziran ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan zirvede bir araya gelmişti. Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride, nükleer bir savaşın başlatılmamasına yönelik bağlılık teyit edilmişti.

dpa,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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