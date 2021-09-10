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Biden ile Şi Cinping 7 ay sonra ilk kez görüştü

10.09.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 7 sonra ilk kez telefonla görüştü. Çin-ABD ilişkileri gerilimli seyrederken iki taraf ticari anlaşmazlıkların bir çatışmaya dönüşmesini önlemeye çalışıyor.

Biden ile Şi Cinping 7 ay sonra ilk kez görüştü

ABD Başkanı Joe Biden göreve geldikten sonra ikinci, Şubat ayından bu yana ise ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderinin doksan dakika süren görüşmede Çin-ABD ilişkileri ve ortak endişelere odaklandığı belirtildi.

Biden yönetiminden bir yetkili gazetecilere ABD Başkanı’nın mesajının "Gelecekte istenmeyen bir çatışmaya girecek durumların oluşmaması" olduğunu söyledi.

"İKİ LİDER, HER İKİ ÜLKENİN ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLUKLARI TARTIŞTI"

Beyaz Saray açıklamasında "Başkan Biden ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde kalıcı barış, istikrar ve refaha olan ilgisinin altını çizdi. İki lider ülkeleri arasındaki rekabetin çatışmaya dönüşmemesi için her iki ülkenin üzerine düşen sorumlulukları tartıştı" denildi.

Beyaz Saray açıklamasında iki lider "Çıkarlarımızın birleştiği ve çıkarlarımızın, değerlerimizin ve bakış açılarımızın ayrıldığı alanları görüştüler" denilerek Biden ve Şi'nin sorunlar konusunda "açık ve doğrudan" angaje olmak konusunda anlaştığı belirtildi.

ÇİN BASINI GÖRÜŞMEYİ "SAMİMİ" BULDU

Çin basını görüşmenin "samimi" ve "derinlemesine" olduğunu ve görüşmenin ortak endişelere odaklandığını ve iki tarafın iletişimi geliştirmek konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

Görüşmede ekonomik sorunlar, iklim değişikliği ve Covid-19 salgınının gündeme geldiği belirtiliyor.

ABD eski Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra Çin ile gümrük tarifelerini arttırmak suretiyle bir ticaret savaşı başlatmasıyla iki ülke ilişkileri çok gergin bir döneme girmişti. Çin ile ABD arasında insan hakları, Çin’in Müslüman Uygurlara baskısı ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki hak iddiları gibi bir dizi meselede anlaşmazlık yaşanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Çin Joe Biden
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