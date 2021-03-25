Biden İlk Basın Toplantısını Düzenliyor

Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'a adım attıktan sonra ilk basın toplantısını düzenlemek için Corona teşvik paketinin kabul edilmesini beklemişti. Biden'ın bugün (25 Mart) düzenleyeceği ilk basın toplantısında teşvik paketinin kabul edilmesiyle elde ettiği ilk yasama zaferinden bu yana ortaya çıkan sorunlar hakkında gazetecilerin sorularıyla karşı karşıya kalması bekleniyor. Associated Press haber ajansına göre Georgia ve Colorado eyaletlerinde kısa süre arayla düzenlenen silahlı saldırılar, artan uluslararası gerginlikler, Demokrat Parti içindeki bölünmelerin ilk sinyalleri ve ABD-Meksika sınırına dayanan göç dalgası, Perşembe günkü basın toplantısının gündem maddeleri arasında yer alıyor. Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayacak olan Joe Biden, son 40 yıldır ilk kez bu denli bir gecikmeyle basın toplantısı düzenleyen başkan oldu. Basın toplantısı, ulusal televizyon kanallarında canlı yayınlanacak. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Salı günü başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Perşembe günkü basın toplantısı hakkında, "Bu, Biden'ın Amerikan halkıyla siz gazeteciler aracılığıyla temas kurması için bir fırsat. Bu nedenle ne söylemek, hangi mesajı vermek, hangi konularda güncel verileri aktarmak istediğini düşündüğünü tahmin ediyorum. Özgür basınla iletişim kuracağı bu fırsatı dört gözle beklediğini düşünüyorum" dedi.

Başkan Biden, kendisinden önceki başkanlar gibi basından farklı formatlarda soru almış, ancak bunu daha çok bir etkinliğin sonunda ya da yapacağı bir yolculuk öncesi gayriresmi olarak ayaküstü birkaç soru yanıtlayarak gerçekleştirmişti.

Ancak Biden'ın üzerinde gazetecilerin daha geniş kapsamlı sorular soracağı resmi nitelikli bir basın toplantısı düzenlemesi yönündeki baskılar giderek artıyordu. Muhafazakar muhalifler, bu tür bir basın toplantısının geciktirilmesini, ekibinin Biden'ı gazetecilerden koruma çabası olarak değerlendiriyordu. Beyaz Saray ise resmi basın toplantısı konusundaki soru işaretlerini bunun bir ‘Washington takıntısı olduğu’ şeklindeki tanımlamayla geçiştiriyor, Biden'ın kamuoyu yoklamalarında aldığı yüksek desteğe işaret ederek halkın bu konuyu önemsemediğini kaydediyordu. Hatta Başkan Biden bile Çarşamba günü basın toplantısına hazır olup-olmadığı şeklindeki bir soruya, "Hangi basın toplantısı?" diyerek şakayla karışık bir yanıt verdi. Ancak perde arkasında Biden ekibinin basın toplantısını ciddiye aldığı, hatta hafta başında Biden'la bir prova yaptığı öğrenildi. Associated Press'e göre daha önceki yıllarda yaptığı gaflar hala hatırlarda olan Biden'ın basın toplantısı sırasında vereceği mesajlardan saparak sarfedeceği sözlerin hoş olmayan haber manşetlerine yol açabileceği, kaygı yaratıyor.

Pennsylvania Üniversitesi'nden başkanlık tarihi ve iletişim uzmanı Profesör Kathleen Hall Jamieson, "Basın toplantısı önemli bir amaca hizmet eder. Basının, bir liderden, aldığı kararlar nedeniyle hesap sormasını sağlar. Benim aklımdaki sorulardan biri şudur: Kamuoyu, bu basın toplantısında, başka bir yerden edinemeyeceği ne gibi bilgilere erişebilir? Bu bilgiler neden önemlidir? Bunun yanıtı şudur: Başkan, ülke adına konuşur" diyor. Perşembe günkü basın toplantısında üzerinde başkanlık forsu bulunan bir kürsünün arkasından soruları yanıtlayacak olan Başkan Biden'ın kitlesel aşılama kampanyasındaki ilerlemelere, ekonomide umut vaadeden sinyallere, Corona teşvik paketinin Amerikan halkına sağladığı faydalara değinmesi bekleniyor. Ancak Biden, bazı zor sorularla da karşı karşıya kalacak. Bir haftadan kısa süre içinde iki toplu silahlı saldırının ülkeyi sarstığı bu dönemde daha sıkı silah kontrolu yasalarının gündeme alınmasına ilişkin Beyaz Saray üzerindeki baskılar giderek artıyor. Beyaz Saray ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin bazı eyaletlerdeki seçim yasalarını sıkılaştırma çabalarına karşı koymakta zorlanıyor. İki Demokrat Partili senatör, Biden kabinesinde yeterince Uzakdoğu kökenli bakan ve yetkili bulunmadığı gerekçesiyle Biden'ın üst düzey görevlere aday gösterdiği yetkilileri onaylamama tehdidinde bulundu. Ülke dışında ise Kuzey Kore ve Rusya, Biden'ı sınamak için yeni kışkırtıcı adımlar attı.

Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump yönetiminden farklı olarak Beyaz Saray yetkililerinin temkinli şekilde açıklamalar yapması konusunda son derece duyarlı bir tavır sergiliyor. Beyaz Saray'daki yeni ekip, bu kapsamda Biden'ın kamuoyu önüne çıkışını titizlikle idare ediyor. Bu durum, basının önemli politikalar hakkında Biden'a doğrudan soru sormasını ve önceden hazırlanan çerçeve dışına çıkıp gazetecilerin Başkan'la karşılıklı ve doğrudan temas kurarak kaynağından bilgi almasını engelliyor. Çocukluğunda kekeme olan, bunun üstesinden gelmeyi başaran ve yaptığı uzun soluklu konuşmalarla tanınan Biden, danışmanlarının basının sorularını yanıtsız bırakması taleplerine her zaman karşılık vermiyor. Uzun siyasi kariyeri boyunca yaptığı gaflarla bilinen Biden, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana hazırlıksız olarak yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle zor anlar da yaşadı.

Danışmanları, Corona pandemisi nedeniyle başkanlık kampanyası sürecinde aylarca evinde kalarak kamuoyu önünde hata yapmaktan kaçınan Biden'ı zor durumda bırakacak anları önlemeye çalışıyor.