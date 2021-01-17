Biden ilk gününde Müslümanlara seyahat yasağını kaldıracak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Joe Biden, göreve gelir gelmez selefi Donald Trump’ın aldığı bazı tartışmalı kararlardan geri adım atacak. Biden’ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Cumartesi günü yeni üst düzey Beyaz Saray çalışanlarına yazdığı bildiride, Biden’ın henüz ilk görev gününde yaklaşık bir düzine başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını bildirdi. Klain, söz konusu kararnamelerin odak noktasında, "acilen ele alınması gereken dört kriz" olarak nitelendirildiği koronavirüs pandemisi, iklim değişikliği, ekonomi ve ırkçılık olacağını belirtti. Bu çerçevede Biden, göreve gelir gelmez, ABD'yi Trump’ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek başkanlık kararnamesini imzalayacak. Buna ek olarak Biden, yine Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan hamlesini bertaraf edecek bir kararnameye imza atacak. Biden’ın ilk görev gününde atacağı adımlardan bir diğeri de, federal binalarda ve eyaletler arası yolculuklarda maske takma zorunluluğu getirmek olacak.

"Trump’ın yol açtığı hasarı telafi edeceğiz" Yazdığı bildiride Klain, "Müstakbel Başkan Biden, görev süresinin ilk 10 gününde bu dört krize ilişkin kararlı bir şekilde harekete geçecek, diğer acil ve geri döndürülemez zararları önleyecek ve Amerika’nın dünyadaki konumunu eski haline döndürecek" ifadelerini kullandı. Klain, "Biden yalnızca Trump yönetiminin ülkede yol açtığı ağır hasarı telafi etmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımaya başlamak için harekete geçecek" dedi. Hakkında ikinci kez azil soruşturulması başlatılan Donald Trump, 20 Ocak’ta yapılacak devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Böylece Trump, 152 yıldır söz konusu törene katılmayan ilk ABD Başkanı olacak. Devir teslim gününde, Trump destekçilerinin Kongre Binası (Capitol) baskınında olduğu gibi şiddet eylemlerinde bulunmasından endişe ediliyor. "Amerika geri döndü" Öte yandan Joe Biden'ın yeni dış politika ekibinde, sekiz yıl boyunca yardımcılığını yaptığı eski başkan Barack Obama döneminde görev üstlenen isimlerin sayısının çokluğu dikkat çekiyor. Biden'ın bu kararının arkasında, Trump yönetiminin dört yılının getirdiği belirsizlik ve öngörülemezliğin yerine, geleneksel Amerikan dış politikasını getirme arzusu yatıyor.