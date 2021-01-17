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Biden ilk gününde Müslümanlara seyahat yasağını kaldıracak

17.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Biden ilk gününde Müslümanlara seyahat yasağını kaldıracak

ABD’nin müstakbel başkanı Joe Biden, Çarşamba günü ayağının tozuyla bir düzine kararname imzalayarak Müslümanlara uygulanan seyahat yasağını kaldıracak ve ABD’yi Paris İklim Anlaşması’na döndürecek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığı görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Joe Biden, göreve gelir gelmez selefi Donald Trump’ın aldığı bazı tartışmalı kararlardan geri adım atacak.

Biden’ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Cumartesi günü yeni üst düzey Beyaz Saray çalışanlarına yazdığı bildiride, Biden’ın henüz ilk görev gününde yaklaşık bir düzine başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını bildirdi. Klain, söz konusu kararnamelerin odak noktasında, "acilen ele alınması gereken dört kriz" olarak nitelendirildiği koronavirüs pandemisi, iklim değişikliği, ekonomi ve ırkçılık olacağını belirtti.

Bu çerçevede Biden, göreve gelir gelmez, ABD'yi Trump’ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek başkanlık kararnamesini imzalayacak. Buna ek olarak Biden, yine Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan hamlesini bertaraf edecek bir kararnameye imza atacak. Biden’ın ilk görev gününde atacağı adımlardan bir diğeri de, federal binalarda ve eyaletler arası yolculuklarda maske takma zorunluluğu getirmek olacak.

"Trump’ın yol açtığı hasarı telafi edeceğiz"

Yazdığı bildiride Klain, "Müstakbel Başkan Biden, görev süresinin ilk 10 gününde bu dört krize ilişkin kararlı bir şekilde harekete geçecek, diğer acil ve geri döndürülemez zararları önleyecek ve Amerika’nın dünyadaki konumunu eski haline döndürecek" ifadelerini kullandı.

Klain, "Biden yalnızca Trump yönetiminin ülkede yol açtığı ağır hasarı telafi etmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımaya başlamak için harekete geçecek" dedi.

Hakkında ikinci kez azil soruşturulması başlatılan Donald Trump, 20 Ocak’ta yapılacak devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Böylece Trump, 152 yıldır söz konusu törene katılmayan ilk ABD Başkanı olacak. Devir teslim gününde, Trump destekçilerinin Kongre Binası (Capitol) baskınında olduğu gibi şiddet eylemlerinde bulunmasından endişe ediliyor.

"Amerika geri döndü"

Öte yandan Joe Biden'ın yeni dış politika ekibinde, sekiz yıl boyunca yardımcılığını yaptığı eski başkan Barack Obama döneminde görev üstlenen isimlerin sayısının çokluğu dikkat çekiyor. Biden'ın bu kararının arkasında, Trump yönetiminin dört yılının getirdiği belirsizlik ve öngörülemezliğin yerine, geleneksel Amerikan dış politikasını getirme arzusu yatıyor.

Biden, yeni ekibinin "Amerika'nın müttefikleriyle işbirliği yaptığında en güçlü haline eriştiğine ilişkin inancının" bir ifadesi olduğunu söyledi. Yeni dış politika ekibinin "Amerika'nın küresel ve ahlaki liderliğini eski konumuna kavuşturmak için diplomatik deneyim ve yetkinliğini kullanacağını" söyleyen Biden, "Amerika geri döndü" diye konuştu.

Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerini sürdüren Antony Blinken, ABD'nin yeni dışişleri bakanı olacak. Blinken'ın yardımcılığı görevine ise Wendy Sherman ve Victoria Nuland getirilecek. Obama yönetiminin İran ile yürüttüğü 2015 nükleer anlaşmasında müzakereleri yürüten isim olan Sherman, Bill Clinton döneminde Kuzey Kore ile yürütülen balistik füze görüşmelerinde de yer almıştı. Nuland ise Ukrayna krizi döneminde Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı idi.

AFP,AP / BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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