Biden İlk Kabine Toplantısını Yaptı

Başkan Joe Biden 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını yaptı. Toplantı, Beyaz Saray'da geleneksel olarak kabine toplantılarının yapıldığı Batı Kanadı’ndaki Kabine Salonu yerine, sosyal mesafe kurallarına daha uygun olan Doğu Salonu'nda yapıldı. Biden dahil tüm katılımcılar toplantıda maske taktı.
Biden, toplantının hemen başında, Lloyd Austin’in ilk siyah savunma bakanı, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’ın ilk eşcinsel kabine üyesi, İç Güvenlik Bakanı Deb Halaand’ın ilk yerli bakan ve Janet Yellen’ın da ilk kadın maliye bakanı olduğuna vurgu yaparak, kabinenin çeşitliliğine dikkat çekti.
Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bu göreve seçilen ilk kadın, siyah ve Hint asıllı Amerikalı. Kabinenin Amerika’yı yansıttığını söyleyen Biden, “Bunu yapacağımıza söz verdik ve başardık” dedi. Bir önceki Başkan Donald Trump’ın kabinesi ağırlıklı olarak beyazlardan ve erkeklerden oluşuyordu.
Kabinenin tamamının onaylanmasından bir hafta sonra yapılan bu ilk kabine toplantısı, Biden’ın gündemindeki en önemli konu olan 2,3 trilyon dolarlık altyapı planınının ayrıntılarını açıklamasının da ertesi gününe denk geldi.
Beyaz Saray, toplantının ilk üç dakikasında basının görüntü almasına izin verdi. Bu sırada kabine üyesi beş bakandan söz konusu planı Amerikan kamuoyuna anlatmak için özel sorumluluk almalarını istediğini söyleyen Biden, “Bu görevde oynayacakları rol için onlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Marcia Fudge, Çalışma Bakanı Marty Walsh ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo, planın kamuoyu tarafından anlaşılması ve Kongre’den geçmesi için çalışacak.
Biden, yönetiminin Amerikan mallarının satılması taahhüdünü de hatırlatarak, hükümet Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını harcarken, bu paranın Amerikan yapımı ürünlere, Amerikan şirketlerine ve Amerikalı çalışanlara harcandığından emin olmak için çalışacaklarını söyledi.
Biden tüm kabine üyelerinden, bakanlıklarına bağlı kurumların harcamalarına yakından bakmalarına ve Ocak ayında belirlenen “Amerikan Malı Satın Al” taahhüdüne uyulduğundan ve Amerikan malı satın alındığından emin olmalarını istedi. Başkan, bir sonraki kabine toplantısında kendilerinden rapor vermelerini isteyeceğini de ekledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Andrew Bates, toplantıda Biden'ın bir gün önce ayrıntılarını açıkladığı altyapı planının hükümet genelinde nasıl kabul göreceğine odaklanmasının yanı sıra, 1,9 trilyon dolarlık Corona teşvik paketinin sağlayacağı faydaları vurgulamaya devam ettiğini belirtti.
Toplantıda Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Janet Yellen, Lloyd Austin, Antony Blinken gibi üst düzey bakanlıkların başındaki kişilerin de aralarında olduğu kabinenin 16 daimi üyesi hazır bulundu. Toplantıya Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klein ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines de katıldı. Beyaz Saray toplantıda toplam 25 kişinin bulunduğunu açıkladı.