Biden İlk Kabine Toplantısını Yaptı

Başkan Joe Biden 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını yaptı. Toplantı, Beyaz Saray'da geleneksel olarak kabine toplantılarının yapıldığı Batı Kanadı’ndaki Kabine Salonu yerine, sosyal mesafe kurallarına daha uygun olan Doğu Salonu'nda yapıldı. Biden dahil tüm katılımcılar toplantıda maske taktı.

Biden, toplantının hemen başında, Lloyd Austin’in ilk siyah savunma bakanı, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg’ın ilk eşcinsel kabine üyesi, İç Güvenlik Bakanı Deb Halaand’ın ilk yerli bakan ve Janet Yellen’ın da ilk kadın maliye bakanı olduğuna vurgu yaparak, kabinenin çeşitliliğine dikkat çekti.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bu göreve seçilen ilk kadın, siyah ve Hint asıllı Amerikalı. Kabinenin Amerika’yı yansıttığını söyleyen Biden, “Bunu yapacağımıza söz verdik ve başardık” dedi. Bir önceki Başkan Donald Trump’ın kabinesi ağırlıklı olarak beyazlardan ve erkeklerden oluşuyordu.

Kabinenin tamamının onaylanmasından bir hafta sonra yapılan bu ilk kabine toplantısı, Biden’ın gündemindeki en önemli konu olan 2,3 trilyon dolarlık altyapı planınının ayrıntılarını açıklamasının da ertesi gününe denk geldi.