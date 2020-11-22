Biden İlk Kabine Üyesi Seçimini Salı Günü Açıklıyor

3 Kasım’daki seçimde Başkan seçilen Joe Biden’ın kabine üyesi seçimini Salı günü açıklayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama Biden döneminde Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak görev yapacak Ron Klain’den geldi.

Klain, “İlk kabine seçimlerini Salı günü göreceksiniz. Fakat hangi birimler ve kimler olduğunu öğrenmek için başkan seçilenin Salı günü yapacağı açıklamayı beklemeniz gerekecek” dedi.

Klain bu açıklamayı ABC’de yayınlanan “This Week” adlı programda yaptı.

Biden ülkenin çeşitliliğini yansıtan bir yönetim oluşturacağını belirtmişti.

Joe Biden geçen hafta Maliye Bakanını belirlediğini bile söylemişti.

Biden konuyla ilgili açıklmasını yaptığı basın toplantısında, “O kararı verdik, sanırım Demokrat Parti’nin yenilikçi ve ılımlılar dahil bütün unsurları tarafından kabul edilecek biri” demişti.

Maliye Bakanlığı için eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, Merkez Bankası yöneticisi Lael Brainard ve Atlanta Merkez Bankası Başkanı Raphael Bostic’in adı geçiyor.

