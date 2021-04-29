Biden ilk kez Kongre'nin ortak oturumuna hitap etti: 'Amerika yeniden ilerliyor'

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre'de ortak oturuma hitap etti. Görevdeki 100. gününden bir gün önce Kongre'de konuşan Biden "Amerika yeniden ilerliyor" mesajını verdi.

Biden'ın Kongre hitabı sırasında öne çıkan tarihi görüntü, ABD tarihinde ilk kez Biden'ın arkasında iki üst düzey kadın hükümet yetkilisinin oturması oldu. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi selamlayarak konuşmasına başladı.

Pandemiye karşı mücadele

Hitabının olağanüstü koşullarda gerçekleştiğini belirten Biden, ülkede Covid-19 salgınına karşı devam eden mücadeleyi hatırlattı, "İlk 100 günde 100 milyon aşı dozu yapmayı vadetmiştim, bu sürede 220 milyon aşı yaptık" dedi. Biden, 16 yaşından büyük tüm yetişkinlerin aşı olma hakkına sahip olduğunu da anımsattı.

Göreve geldiğinde yetişkinlerin yalnızca yüzde 1'inin aşılanmış olduğunu söyleyen Biden, görevdeki 100 günün ardından bu oranın yüzde 70'e dayandığını kaydetti.

'**Beyaz üstünlü**kçü terörizm'

"İlk 100 günde toplumun demokrasiye olan inancını yeniden tesis etmek üzere harekete geçtik" diyen Biden, George Floyd'un öldürülmesine ve polis reformuna da değindi.