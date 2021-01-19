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Biden ilk olarak Trump'ın o kararını engelleyecek!

19.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Biden ilk olarak Trump'ın o kararını engelleyecek!

ABD başkanı seçilen Joe Biden, Avrupa'da ve Brezilya'da bulunmuş kişilerin ABD'ye olan seyahat yasağını göreve gelir gelmez tekrar devreye almayı planlıyor.

Görev süresi 20 Ocak'ta dolacak olan ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü aldığı bir kararla Avrupa ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat edecek kişilere olan seyahat yasağını 26 Ocak'tan itibaren kaldırdı.

Trump'ın seyahat yasaklarını kaldırma kararının hemen ardından Biden'ın sözcüsü Jen Psaki Twitter'da, "Sağlık ekibimizin tavsiyesi üzerine, Yönetimin bu kısıtlamaları 26 Ocak'ta kaldırmaya niyeti yoktur... Pandeminin ağırlaştığı ve daha bulaşıcı türlerin ortaya çıktığı dönemde uluslararası seyahat yasakları kaldırılmamalı" demişti.

Trump'ın kaldırdığı kısıtlamalar, son 14 günde Brezilya'da, İngiltere'de, İrlanda'da ve Avrupa'nın diğer 26 Schengen ülkesinde bulunmuş ABD vatandaşı olmayan neredeyse herkesin ABD'ye seyahat etmesini yasaklıyordu.


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