Biden'ın açıklaması sonrası binlerce Honduraslı göçmen yola koyuldu

ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın, Donald Trump’ın göçmen politikalarını değiştireceğini duyurmasının ardından Orta Amerika ülkesi Honduras’tan binlerce kişi ABD’ye gitmek üzere yola çıktı. Daha kaliteli bir yaşam için yola çıkan ve Cuma günü müdahalelere rağmen Guatemala sınırını geçen Honduraslı 7 binden fazla göçmen, Meksika’ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Göçmenler, Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından ABD’nin sınırlarının kendilerine açılmasını umuyor.

Guatemala'nın göçmenlik otoritesi son iki gün içinde 7 ila 8 bin göçmenin Honduras'tan, Guatemala'ya girdiğini açıkladı. Toplam sayısı hakkında net bilgilerin olmadığı kervan, askerlerle karşı karşıya gelmemek için daha küçük gruplara ayrıldı.

MEKSİKA SINIRLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Guatemalalı göçmenlik yetkilileri, kervanın Meksika’nın güneyindeki Tecun Uman'a doğru ilerlediğini açıkladı. Meksika, göçmenlerin sınıra yaklaşması üzerine ABD ile olan mevcut anlaşma kapsamında hazırlıklara başlayarak, göçmenlerin "yasadışı girişine" izin vermeyeceğini duyurdu. Chiapas ve Tabasco sınır eyaletlerinde 500 göçmenlik memuru görevlendirdi.