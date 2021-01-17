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Biden'ın açıklaması sonrası binlerce Honduraslı göçmen yola koyuldu

17.01.2021 16:10 | Son Güncelleme:
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Biden'ın açıklaması sonrası binlerce Honduraslı göçmen yola koyuldu

ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından ABD'ye gitmek üzere Guatemala sınırını geçen binlerce Honduraslı göçmen, Meksika'ya ilerliyor.

ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın, Donald Trump’ın göçmen politikalarını değiştireceğini duyurmasının ardından Orta Amerika ülkesi Honduras’tan binlerce kişi ABD’ye gitmek üzere yola çıktı. Daha kaliteli bir yaşam için yola çıkan ve Cuma günü müdahalelere rağmen Guatemala sınırını geçen Honduraslı 7 binden fazla göçmen, Meksika’ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Göçmenler, Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından ABD’nin sınırlarının kendilerine açılmasını umuyor.
Guatemala'nın göçmenlik otoritesi son iki gün içinde 7 ila 8 bin göçmenin Honduras'tan, Guatemala'ya girdiğini açıkladı. Toplam sayısı hakkında net bilgilerin olmadığı kervan, askerlerle karşı karşıya gelmemek için daha küçük gruplara ayrıldı.

MEKSİKA SINIRLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Guatemalalı göçmenlik yetkilileri, kervanın Meksika’nın güneyindeki Tecun Uman'a doğru ilerlediğini açıkladı. Meksika, göçmenlerin sınıra yaklaşması üzerine ABD ile olan mevcut anlaşma kapsamında hazırlıklara başlayarak, göçmenlerin "yasadışı girişine" izin vermeyeceğini duyurdu. Chiapas ve Tabasco sınır eyaletlerinde 500 göçmenlik memuru görevlendirdi.

GÖÇMENLERE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

20 Ocak'ta göreve başlaması planlanan Joe Biden, göreve gelir gelmez yeni bir göçmen yasasını sunacağını açıklamıştı. ABD basını Biden’ın göçmen planının, ABD'de yaşayan 11 milyon yasadışı göçmen için bir "vatandaşlığa giden yol" içerdiğini yazmıştı. Habere göre, geçmişteki af önerilerinin aksine, Biden’ın planı sınır uygulamalarının yumuşatılmasını için maddeler de içerecek. Biden’ın planında ayrıca, Trump'ın yasadışı göçü caydırmak için uyguladığı birçok sert politikaya da son verilecek.

Trump, Salı günü Meksika’nın sınırına yaptığı ziyaret sırasında, Biden’ın planladığı göçmen politikası değişikliklerini eleştirmişti. Trump, “Daha önce hiç görmediğiniz bir yasadışı göç dalgası yaşanacak. Geliyorlar çünkü sonunda kendilerine hiçbir şey olmayacağını düşünüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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