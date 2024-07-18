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Biden'ın adaylığı hakkında yeni gelişme! "Çekilmesi an meselesi"

18.07.2024 23:36
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Son dakika: ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan Demokrat partili kaynaklar ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin an meselesi olduğunu söyledi. Edinilen bilgilere göre Demokrat partinin Kamala Harris'i ön plana çıkarması bekleniyor. İşte tüm detaylar!

Biden'ın adaylığı hakkında yeni gelişme! "Çekilmesi an meselesi"

Son dakika: ABD'de 5 Kasım tarihinde yapılacak seçimler öncesinde gündem oldukça yoğun. Eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi sonrası ibre iyice Trump lehine dönmüştü. Bunun yanında Biden'ın sağlık durumunun kötü olması hem ABD hem dünya kamuoyunda sürekli tartışılan bir konu. Son olarak ABD'de Demokrat Partili isimler ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin an meselesi olduğunu ifade etti.

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"BIDEN'IN ÇEKİLMESİ AN MESELESİ"

Reuters'a konuşan Demokrat partili kaynaklar Biden'ın adaylıktan çekilmesinin an meselesi olduğunu söyledi.

Axios haber sitesi, bazı Demokratların parti içindeki baskıları sonucu Biden'ın kenara çekilme noktasında ikna edildiğini öne süren yorumları derleyen bir rapor hazırladı.

27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın seçim adaylığını sürdürebilmesine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğüne işaret edilen raporda, birçok Demokrat'ın, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff'in, Biden'a yaptığı "çekil çağrısı"na katıldığı aktarıldı.

HAFTA SONU SONA EREBİLİR

İsmini açıklamak istemeyen bir kaynak, "Biden'ın doğru olanı yapacağına inanıyorum. O yöne doğru ilerliyor." ifadesini kullandı.

Raporda, Biden'ın başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN ADAY: KAMALA HARRİS

Bu arada, ABD'de yapılan bir ankette, Demokratların yüzde 79'unun Başkan Biden'ın seçimden çekilmeye karar vermesi halinde yardımcısı Kamala Harris'in başkan adayı olarak gösterilmesini desteklediği sonucuna ulaşıldı.

BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA TARTIŞMALAR

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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