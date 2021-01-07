HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden'ın başkanlığı onaylandı!

Biden'ın başkanlığı onaylandı!

07.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden'ın başkanlığı onaylandı!

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.

ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.

ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'tan olayların ardından ilk açıklama geldi. Trump "Görevi Biden'a devredeceğim 20 Ocak'ta sorunsuz bir geçiş olacak!" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Trump ilk faturayı ona kesti!Trump ilk faturayı ona kesti!
Adli yardım nedir?Adli yardım nedir?

En Çok Okunan Haberler

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Flaş iddia: Trump görevden alınabilir

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Çin’de görüntülenen 'gökkuşağı bulutları' hayranlık uyandırdı

Görenler inanamadı: Gökkuşağı bulutları!

ABD Başkanı Trump, Mike Pence'in üst düzey danışmanının Beyaz Saray'a girişini yasakladı

Trump ilk faturayı ona kesti!

Rusya'dan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin ilk açıklama geldi!

Rusya'dan ABD'de yaşanan olaylara ilişkin ilk açıklama geldi!

Japonya’da yoğun kar yağışı nedeniyle ölü sayısı 29'a çıktı

Japonya’da yoğun kar yağışı nedeniyle ölü sayısı 29'a çıktı

Ukrayna’da ‘Hitler’ lakaplı neonazi lideri gözaltına alındı

‘Hitler’ lakaplı neonazi lideri gözaltına alındı

Bu madde koronavirüsü baskı altında tutuyor!

Bu madde koronavirüsü baskı altında tutuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.