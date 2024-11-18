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Biden'ın füze talimatı '3. Dünya Savaşı' tartışmalarını ateşlemişti! Pentagon o talimatı teyit etmedi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
18.11.2024 21:58
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Dünya, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rusya topraklarını Washington'ın sağladığı uzun menzilli füzelerle vurmasına onay verdiği iddiası ile gerilmişti. İddianın ardından kamuoyunda '3. Dünya Savaşı' tartışmaları başlarken, Biden'ın bu sözleri için Beyaz Saray ya da Pentagon'dan resmi bir duyuru gelmemişti. Konuyla ilgili olarak Pentagon tarafından yapılan açıklamada bu talimat teyit edilmedi. Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh "Bu konuda verebileceğim bir detay yok" dedi.

Biden'ın füze talimatı '3. Dünya Savaşı' tartışmalarını ateşlemişti! Pentagon o talimatı teyit etmedi

ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarını Washington'ın sağladığı uzun menzilli füzelerle vurmasına yeşil ışık yaktığı yönündeki haberler dünya kamuoyunu oldukça meşgul etti.

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KREMLİN: GERGİNLİKTE YENİ BİR AŞAMA

Konuyla ilgili olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Gerginlikte yeni bir aşama" olduğunu belirterek, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor" dedi.

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"FÜZELERİN KENDİSİ KONUŞUR"

Yaşanan gelişmelerin ardından "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusu tartışmaların odağındaki yerini almıştı. Biden'ın savaşın seyrini değiştirebilecek talimatı için Beyaz Saray ya da Pentagon tarafından resmi bir duyuru gelmezken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Bu tür şeyler kamuoyuna duyurulmaz, füzelerin kendisi konuşu" demişti.

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PENTAGON TALİMATI TEYİT ETMEDİ

Gelen son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacağı yönündeki haberleri teyit etmedi.

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"BU KONUDA VEREBİLECEĞİM BİR DETAY YOK"

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, kameralara kapalı düzenlenen basın toplantısında gazetecileri bilgilendirdi. Hafta sonu ABD medyasında çıkan, Joe Biden yönetiminin Ukrayna konusunda yeni bir adım atarak uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacağı yönündeki haberlere ilişkin sorulan sorulara Singh, "Bu konuda verebileceğim bir detay yok." yanıtını verdi.

Singh, söz konusu haberleri gördüğünü ancak "doğrulayamayacağını" belirterek ısrarlı sorulara rağmen yorum yapmaktan kaçındı. Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirilmişti.

Bu kararda, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya tarafından Kursk bölgesine getirilmesinin etkili olduğu öne sürülmüştü. Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendirilmişti.

"YENİ BAKAN GÜVEN SORUNU YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ KİŞİLERLE ÇALIŞMAMA HAKKINA SAHİP"

Sözcü yardımcısı Singh, 5 Kasım'da yeni ABD Başkanı seçilen Trump'ın kuracağı yeni yönetime devir teslim konusunda Pentagon'da henüz herhangi bir temas olmadığını da belirterek sorunsuz bir geçiş için hazır olduklarını tekrarladı. Trump yönetimi tarafından atanan yeni savunma bakanının üst düzey askeri yetkililerin görevlerine son vereceği iddialarıyla ilgili bir soruya da Singh, Trump döneminin sözcüsü olmadığını ve de varsayımsal iddialar hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi.

Singh, "Savunma Bakanı ve bütün ordu ABD Başkanının emrinde. Yeni bakan güven sorunu yaşayacağını düşündüğü kişilerle çalışmama hakkına sahip. İstemediklerinin görev yeri mi değişir yoksa tamamen işten mi çıkarılır konusunda hipotezler üzerinden gitmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

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Rusya Ukrayna Joe Biden Pentagon Vladimir Zelenskiy abd putin
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