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Biden'ın "İnsanları öldürüyor" sözlerine Facebook'tan yanıt

18.07.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, ABD Başkanı Joe Biden'ın, sosyal medya platformlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yanıltıcı bilgiler paylaşarak, "insanları öldürdüğü" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Biden'ın "İnsanları öldürüyor" sözlerine Facebook'tan yanıt

Business Insider'ın haberine göre, Facebook yetkilisi Guy Rosen, yayımladığı blog yazısıyla Biden'ın iddiasına yanıt verdi.

Rosen, "Gerçek şu ki ABD'de Facebook kullanıcıları arasında aşı kabulü arttı. Bu ve diğer gerçekler, yönetimin son günlerde öne sürdüğünden çok farklı bir hikaye anlatıyor." ifadesini kullandı.

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"HER GEÇEN GÜN AŞILARI DAHA FAZLA KABUL EDİYORLAR"

Facebook'un kullanıcılarına anket yapmak için Nisan 2020'den bu yana Carnegie Mellon Üniversitesi ve Maryland Üniversitesiyle birlikte çalıştığını vurgulayan Rosen, "ABD'de Facebook kullanıcıları için aşı tereddüdü yüzde 50 azaldı ve her geçen gün aşıları daha fazla kabul ediyorlar." görüşünü paylaştı.

"HEDEFİNE ULAŞAMAMASININ NEDENİ FACEBOOK DEĞİL"

Biden'ın 4 Temmuz'a kadar ülkedeki yetişkinleri yüzde 70 aşılama hedefine ulaşma sözüne de değinen Rosen, "Veriler, ABD'deki Facebook kullanıcılarının yüzde 85'inin Kovid-19 aşısı olduğunu veya olmak istediğini gösteriyor. Başkan Biden'ın hedefi, Amerikalıların yüzde 70'inin, 4 Temmuz'a kadar aşılanmasını sağlamaktı. Bu hedefe ulaşılamamasının nedeni, Facebook değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de pazar günü itibarıyla yetişkinlerin yüzde 56'sı aşılandı.

"İNSANLARI ÖLDÜRÜYORLAR"

CNN'nin haberine göre, Beyaz Saray, salgınla ilgili sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için söylemlerini artırırken, ABD Başkanı Biden, cuma günü basına yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarını hedef almıştı.

Facebook gibi sosyal medya platformlarının, Kovid-19 salgını konusunda yanlış bilgilerle insanların ölümüne neden olduğunu söyleyen Biden, "İnsanları öldürüyorlar. Yani gerçekten, bak, sahip olduğumuz tek salgın aşısızlar arasında. İnsanları öldürüyorlar." ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) facebook Joe Biden
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