Bıden'ın Kiev hamlesi sonrası söz Vladimir Putin'de! Savaş ilanı mı yapacak? Tüm gözler orada...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada hiçbir ülkenin ABD'nin yurt dışında bulundurduğu kadar asker üssü yok. Bunlardan yüzlerce var.

Savaşı batı başlattı. Biz savaşı durdurmak için güç kullanıyoruz. Bizimle savaşmaya çalışıyorlar. Bu da ellerindeki tüm imkanları her şeyi kullanıyorlar. Şeytanın kendisini bile Rusya'ya karşı kullanmaktan çekinmezler. 1930'ların sonunda da böyleydi. Avrupa'da savaş başlatmak istiyorlar.

Donetsk'e, Luhansk'a yeni bir saldırı planlayanlar, bir sonraki hedefin Kırım ve Sivastopol'a yönelik bir saldırı olacağını anladılar. Biz de biliyorduk ve anladık

Savaşı onlar başlattı ve biz ise durdurmak için güç kullanıyoruz…

Biz Ukrayna'da savaşmıyoruz, Ukrayna halkı batılı efendilerin kölesi olmuş durumda. Sahada Rusya'yı yenmek imkansızdır.

Buradaki Rus hainleri kullanacaklar bunları da biliyoruz ve önlem alıyoruz. Kiev rejimine asla benzemeyeceğiz. Biz anavatana ihanet edenleri avlamayacağız bırakın onlar bu utanç içinde yaşasın."



