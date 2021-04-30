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Biden’ın maske paniği: 30 saniye boyunca aradı

30.04.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyaletinde yaptığı bir konuşmanın sonlarında yüz maskesini bulamayınca paniğe kapıldı. 30 saniye boyunca maskesini arayan Biden kürsüden destekçilerine, “Maskemi arıyorum, başım belada” diye seslendi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinden bu yana 100’üncü gününü tamamlaması nedeniyle dün Georgia eyaletinin Duluth kentinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan Biden, konuşmanın sonlarına doğru yüz maskesini bulamayınca paniğe kapıldı. First Lady Jill Biden, eşinin yanına sahneye gelerek, Biden’ın maskesini aramasına yardımcı oldu. Kürsüde 30 saniye boyunca maskesini arayan Biden, mikrofondan destekçilerine seslenerek, “Maskemi arıyorum, başım belada” dedi.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni maske kararına göre, Covid-19’a karşı tamamen aşılanan kişilerin belirli kalabalık ortamlar ve mekanlar dışında maske takma zorunluluğu bulunmamasına rağmen Biden’ın maskesini bulamadığı için panik yaşaması dikkat çekti.

AÇIKLAMAYI MASKESİZ YAPMIŞTI

CDC’nin yayınladığı yeni yönergeler ile aşılanmış ABD’liler belirli kalabalık ortamlar ve mekanlar dışında, maske takmadan dışarıda etkinliklere katılabileceği duyurulmuştu. Söz konusu yönergede yer alan maddeleri hafta başında sosyal medya hesabında maskesiz olarak yaptığı paylaşım ile duyuran Biden, Covid-19’a karşı tamamen aşılanan ABD’lilerin dışarıda ve büyük bir kalabalığın içinde olmadıkları takdirde maske takmalarına gerek olmadığını söylemişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Joe Biden

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