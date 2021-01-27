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  4. Biden'ın Rolex’i tartışma yarattı: 7 bin dolar değerinde

Biden'ın Rolex’i tartışma yarattı: 7 bin dolar değerinde

27.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Biden'ın Rolex’i tartışma yarattı: 7 bin dolar değerinde

ABD Başkanı Joe Biden, devlet ihalelerinde yerli üretime öncelik verileceğini açıkladığı bir dönemde kolundaki 7 bin dolarlık (51.4 bin TL) İsviçre malı Rolex Datejust saat nedeniyle tepki çekti.

Yerli üretim vaadine ilaveten teşvik paketi planları da gündemdeyken, ABD Başkanı Joe Biden’ın pahalı aksesuarı sosyal medyada yankı buldu.

New York Times gazetesinin haberine göre, önceki başkanlar Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama çok daha ucuz saatler tercih etmişti. Ancak Biden’ın selefi Donald Trump, Patek Philippe, Rolex ve Vacheron Constantin marka lüks kol saatleri ile sıkça görüntülenmişti.

'YAZA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI SAĞLANABİLİR'

Başkan Joe Biden, yürütülen agresif aşılama kampanyası sayesinde yaz aylarına kadar ülke genelinde sürü bağışıklığı kazanılacağını umduklarını söyledi. Biden, başkanlığının ilk yüz gününde 100 milyon aşı hedefini başaracaklarını da ifade etti.

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