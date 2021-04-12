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Biden'ın 'siber güvenlik' ekibi şekilleniyor

12.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü görevine Chris Inglis'i, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörlüğü görevine ise Jen Easterly'i aday göstereceği belirtildi.

Biden'ın 'siber güvenlik' ekibi şekilleniyor

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Aralık 2020'de Rusya tarafından ABD'nin birçok federal kurumuna düzenlenen siber saldırı nedeniyle Biden'ın siber saldırılara karşı savunmaya önem verdiğini ve Biden'ın siber güvenlik ekibini şekillendirdiğini aktardı.

Yetkililere göre Biden, Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü görevine Inglis'i, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörlüğü görevine ise Jen Easterly'i aday gösterecek.

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SİBER GÜVENLİK ALANINDA UZMANLAR

Daha önce Ulusal Güvenlik Ajansı'nda üst düzey görevlerde yer alan Easterly ve Inglis, siber güvenlik alanında uzman isimler.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Joe Biden
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