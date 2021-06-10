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Biden İngiltere'de Müttefiklerle Görüşüyor

10.06.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la biraraya geliyor. Biden, Avrupa ziyareti kapsamında G7 liderleri ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le de görüşecek

Biden İngiltere'de Müttefiklerle Görüşüyor

Başkan Joe Biden, Avrupa'ya düzenlediği ziyaretin ilk ayağı olan İngiltere'de Perşembe günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la biraraya geliyor. Biden, ziyaretleri kapsamında Batı Avrupalı başka liderlerle ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le de görüşmeler yapacak.

Biden ve Johnson'ın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı (Brexit) dahil geçmişteki bazı anlaşmazlıklar sonrasında nasıl bir görüşme gerçekleştirecekleri merakla bekleniyor. Obama-Biden yönetimi, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararına karşı çıkmıştı.

Düşünce kuruluşu Wilson Center'dan Küresel Avrupa Programı Başkanı Dan Hamilton, Biden ve Johnson arasındaki ilişki hakkında, "İki liderin uyum içerisinde olduğu söylenemez. Başkan Biden, Boris Johnson'a Donald Trump'ın klonu yakıştırması yapmıştı" dedi.

İrlanda kökenli olan Başkan Biden ayrıca İngiltere'nin AB'den ayrılmasının 1998 yılında ABD'nin arabuluculuğuyla müzakere edilen ve Kuzey İrlanda'da barış sağlanmasıyla sonuçlanan Hayırlı Cuma Anlaşması'na (Good Friday Agreement) zarar verebileceği konusunda kaygılı.

Brexit anlaşması uyarınca Kuzey İrlanda, artık AB'nin bir parçası olmasa da AB çerçevesindeki ekonomik pazarın tarafları arasında bulunuyor. Bu durum, sınırda gümrük uygulanması anlamına geliyor. Biden yönetimi, Brexit'in Kuzey İrlanda'daki barışı bozacak hiçbir unsur içermemesi konusunda ısrarlı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, VOA'e yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, Kuzey İrlanda'da barışçı şekilde birarada yaşamın temelini oluşturan Hayırlı Cuma Anlaşması'na olan sağlam inancı konusunda son derece açık ve net. Anlaşma korunmalı. ABD, Anlaşmayı tehlikeye atacak hiçbir adımı memnunlukla karşılamayacaktır" dedi ve Biden'ın bu konu hakkında "ilkesel açıklamalar" yapacağını kaydetti. Sullivan, Boris Johnson'un Hayırlı Cuma Anlaşması'na zarar verip-vermediği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Başkan Biden'ın İngiltere'te Başbakan Boris Johnson'a Kuzey İrlanda konusunda ders vermeye gitmediğini, yüzleşme ya da düşmanca tavır sergileme arayışı içinde olmadığını söyledi.

Yetkili, "Biden buraya ders vermeye gelmedi. Kuzey İrlanda'daki barış hakkındaki derin inancını ifade etmek için geldi" dedi.

Wilson Center uzmanı Hamilton, bu gerginliklere rağmen liderlerin transatlantik ilişkilere ülkelerinin çıkarları doğrultusunda bağlı kalma taahhüdünde bulunacağını söyledi. Kısa süre önce dış siyaset stratejisi değerlendirmesini tamamlayan Johnson hükümeti, ABD ve İngiltere arasındaki özel ilişkiye bir kez daha vurgu yaptı.

G-7 zirvesinin hedefleri

Başkan Biden'ın İngiltere'deki birinci gündem maddesi, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanta, İtalya ve Japonya'dan oluşan G-7 ülkelerinin zirvesine katılmak.

Biden, Avrupa'ya hareket etmek üzere Air Force One uçağına binerken gazetecilere yaptığı açıklamada, önceliklerini "İttifakı güçlendirmek, Putin ve Çin'e Avrupa ve ABD'nin sıkı ilişki içinde olduğunu açıkça göstermek. G-7 yoluna devam edecek" şeklinde ifade etti.

Düşük ve orta gelirli ülkelere aşı taahhüdü

Beyaz Saray, Perşembe günü, Biden'ın önümüzdeki yıl içinde düşük ve orta gelirli 92 ülkeye ve Afrika Birliği'ne gönderilmek üzere ABD'nin 500 milyon doz daha Pfizer-BioNTech aşısı satın alacağını açıklayacağını bildirdi. ABD'nin planı, 2021 yılı sonuna kadar 100 milyon insanı aşılamak için 200 milyon doz aşı bağışlanmasını, geri kalan 300 milyon dozun 2022 yılının ilk yarısında gönderilmesini öngörüyor. ABD, bu planı hayata geçirmek için 3 buçuk milyar dolar harcayacak.

Üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisi, şimdiye kadar tek bir ülkenin yaptığı en büyük aşı bağışı niteliğindeki bu girişimin, "küresel aşı çabalarını hızlandıracak büyük bir adım olduğunu" söyledi.

Yetkili, Washington'un aşı bağışı karşılığında herhangi bir beklenti içinde olmadığının altını çizdi ve "Bu çabanın tek amacının temelde insan hayatını kurtarmak olduğunu vurgulamak istiyoruz. ABD bu aşılara karşılık verilmesi arayışı içinde değil. Hiçbir talepte bulunmuyoruz. Bu aşıları alacak ülkelere siyası ya da ekonomik bazı şartlar koşmuyoruz" dedi.

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca Biden'ın "dünyadaki demokrasilere güvenli ve etkili aşıların küresel tedarikine katkıda bulunmak için üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri" çağrısı yapacağı bilgisi de yer aldı.

ABD, kısa süre önce, Corona virüsü aşılarının fikri mülkiyet haklarının geçici süreliğine kaldırılmasına destek veren Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği üyesi ülkelere destek verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, VOA'a yaptığı açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde aşı patentlerini askıya almasına ilişkin müzakereleri ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin yürüttüğünü söyledi, ancak Biden'ın G-7 zirvesinde bu konuda diplomatik ağırlığını koyup-koymayacağı konusunda bilgi vermedi.

Psaki, "Başkan, aşı patenti haklarının askıya alınmasına verdiği desteği ifade etti. Patentlerin kaldırılmasının, Covid'in oluşturduğu küresel tehditle mücadelenin önemli parçalarından biri olduğuna inanıyor ve bu konuda yapıcı rol oynamaya devam edecek" şeklinde konuştu.

G-7 liderleri en son 2019 yılı Ağustos ayında Fransa'nın Biarritz kentinde biraraya gelmişti. Ancak bu zirvenin sonunda, o dönemdeki ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderler arasında kilit meseleler üzerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle resmi bildiri yayınlanmamıştı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiltere'te giderken Air Force One uçağında VOA'e yaptığı açıklamada G-7 zirvesi sonunda bir bildiri yayınlanmasının beklendiğini kaydetti.

Üç gün sürecek G-7 toplantıları, İngiltere'nin güneybatı ucundaki Cornwall bölgesinde bulunan sahil kasabası St. Ives'da, Carbis Bay Oteli ve Tregenna Kalesi Oteli'nde yapılacak.

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