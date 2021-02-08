Biden İran'a yaptırımları kaldırmayacak

Biden, uranyum zenginleştirme faaliyetleri durdurulana kadar yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi.ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduktan sonra ilk mülakatını CBS televizyonuna verdi. Biden mülakatta İran ile nükleer anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Biden, İran'ın nükleer müzakerelerde yeniden masaya oturmasını sağlamak için önce ABD'nin yaptırımları kaldırıp kaldırmayacağı sorusuna "Hayır” yanıtını verdi. Biden, gazetecinin "Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor…” değerlendirmesine ise başını sallayarak "Evet” yanıtını verdi. 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma kapsamında İran'ın belli bir kapasiteye kadar uranyum zenginleştirmesine izin verilmişti.

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması halinde ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getireceğini ifade etmişti. Pazar günü İran devlet televizyonuna konuşan Hamaney, "Bu geri dönüşü olmayan nihai kararımız” demişti.

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