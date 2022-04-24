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Biden İsrail’i Ziyaret Edecek

24.04.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in daveti üzerine önümüzdeki aylarda İsrail’e gideceğini açıkladı

Biden İsrail’i Ziyaret Edecek

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in daveti üzerine önümüzdeki aylarda İsrail’e gideceğini açıkladı.

Biden ve Bennett Pazar günü telefonda konuştu. Bennett’in ofisinden yapılan açıklamada İsrail Başbakanı’nın Biden’a son günlerde bölgedeki şiddeti durdurma konusundaki çabalarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Mescid-i Aksa’nın bulunduğu bölgede Cuma günü çıkan olaylarda 57 Filistinli yaralanmıştı.

Gerilimin artmaması için Amerikalı yetkililer İsrail, Filistin ve Arap yetkililerle temaslarda bulunmuştu.

Beyaz Saray açıklamasında Biden’In İsrail ve Filistinli yetkililer arasında gerilimin düşürülmesi ve Ramazan’ın sonuna barış içinde girilmesi için devam eden çabaları not ettiği belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca iki liderin İran ve uzantılarından kaynaklanan tehditleri de görüştüğü kaydedildi.

İki ismin özellikle Tahran’ın İran Devrim Muhafızları’nın terör listesinden çıkartılmasını istemesini görüştüğü ve Bennett’in Başkan Biden’ın bunu yapmayacağı konusunda emin olduğunu söylediği belirtildi.

İki ismin irtibat halinde olacağı da Beyaz Saray tarafından açıklandı.

İsrail Başbakanı Bennett geçen yaz Washington’u ziyaret etmişti.

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Joe Biden
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