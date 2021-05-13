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Biden: “İsrail’in Meşru Müdafaa Hakkı Var”

13.05.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Biden, ''Kendi topraklarına binlerce roket düşerken, İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" dedi

Biden: “İsrail’in Meşru Müdafaa Hakkı Var”

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Filistinliler arasında tırmanan gerilimi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla telefonda görüştü. Görüşme sonrası Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte iyimser bir tonda konuşan Biden, “Beklentim ve umudum bunun er ya da geç sona ermesi, ancak kendi topraklarına binlerce roket düşerken, İsrail'in meşru müdafaa hakkı var" dedi.

Biden’ın açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray’dan telefon görüşmesi ile ilgili yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, “Başkan Biden bugün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile konuştu. Hamas ve diğer terörist grupların, Kudüs ve Tel Aviv’i de kapsayan roket saldırılarını kınadı. İsrail'in güvenliğine ve İsrail'in sivilleri korurken kendisini ve halkını savunma konusundaki meşru hakkına sarsılmaz desteğini iletti” denildi.

Biden’ın bölgede sürdürülebilir bir sükunetin sağlanması için ABD’nin desteğini de ilettiği belirtilen açıklamada, “Dünyanın dört bir yanından gelen inançlı insanlar için bu kadar önemli bir şehir olan Kudüs'ün bir barış yeri olması gerektiğine olan inancını paylaştı.

Başbakan Netanyahu’yu, ABD'nin Mısır, Ürdün ve Katar'ın yanı sıra Filistinli yetkililerle olan diplomatik angajmanı hakkında bilgilendirdi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre iki lider, ilgili dışişleri bakanları, savunma bakanları ile yetkilileri ve ulusal güvenlik danışmanlarının tutarlı katılımını içeren ekipleri arasındaki yakın istişareyi sürdürme ve gelecek günlerde bizzat temas halinde kalma konusunda anlaştı.

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