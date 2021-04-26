Biden İstanbul ve Ankara’da Protesto Edildi

Başkonsolosluk önünde grup adına açıklama yapan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, “ABD Başkanı Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri’nin 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıdığını ilan etti. En başta ifade edelim, bu karar yok hükmündedir. Ermeni soykırımı, emperyalist bir yalandır. Hukuken hiçbir geçerliliği olmadığı gibi hiçbir tarihsel dayanağı yoktur. Joe Biden her 24 Nisan’da gündeme gelen sözde soykırım tartışmalarının ötesine geçen bir karara imza atmıştır. Bu karar ABD’nin Türkiye’ye yönelik kuşatma planında yeni bir safhaya geçtiğini göstermektedir. Sözde soykırım kararı attıkları ilk kurşundur. Biden’ın açıklamasındaki ‘böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması’ ifadesi ikinci İstiklal Savaşı mücadelesi vermekte olan ülkemize karşı ABD emperyalizmi tarafından çalınan hücum borusudur. Soykırım hukuki bir tanımdır. Ancak mahkeme kararıyla hükme bağlanabilir. 1915 olaylarının hükme bağlayan bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. BM sözleşmesine göre yetkili mahkemeler Lahey Adalet Divan’ı, suçun işlendiği yerel mahkemelerdir. AHİM, Yahudi soykırımı ile 1915 olaylarının aynı kategoride değerlendirilemeyeceğini karara bağlamıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde ABD Başkanı Biden'ın 1915 olayları için kullandığı “soykırım” ifadesini protesto etti. Yapılan açıklamada İncirlik Üssü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) devredilmesi çağrısı yapıldı.

Ankara’da siyasi partiler ve STK’lardan tepki

Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım'” olarak nitelemesi, bugün ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde yapılan açıklamalarla da protesto edildi. Vatan Partisi ve Milli Demokratik Devrim Hareketi yapılan açıklamalara karşılık olarak İncirlik Üssü’ne "el konulması" çağrısında bulunuldu.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ABD'nin “soykırım” ifadesine karşı hükümete şu önerilerde bulundu: “İncirlik Üssü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tam kontroluna alınmalı. ABD askerleri 15 gün içerisinde ülkelerine gönderilmeli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kırım ve Abhazya’nın tanınması için Rusya, İran ve Azerbaycan ile diplomatik temaslar başlatılmalı. Suriye ile askeri işbirliği dahil her konuda eylem için harekete geçilmeli.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde açıklama yapan diğer grup Milli Demokratik Devrim Hareketi ise, “açıklamanın niteliğinin Yunanistan’da kurulan askeri üs ile aynı anlamda olduğunu” belirterek “Doğu Akdeniz’de her yıl İsrail ve Yunanistan’la birlikte Türkiye’yi hedef alan tatbikatlar, ekonomimizi çökertmek amacıyla gerçekleştirilen sıcak para operasyonları, bütün bunlar ABD tarafından Türkiye’ye yönelik kapsamlı bir saldırı yürütüldüğünü göstermektedir. 'Ermeni soykırımı' suçlaması, işte bu saldırımın bir parçası olarak gündeme getirilmektedir” denildi.