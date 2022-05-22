Biden Japonya’da

Başkan Joe Biden üç gün süren ve ekonomiyle güvenlik konularının öne çıktığı Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya’ya geçti.

Başkan Joe Biden Güney Kore gezisinin son gününde Hyundai başkanı Eusiun Chung’la birlikte kameraların karşısına geçti. Amaç şirketin Amerika’ya yapmayı planladığı yatırıma dikkat çekmekti.

Hyundai, Georgia eyaletinde 5.5 milyar dolarlık elektrikli araç ve bateri fabrikası yatırımı yapmayı planlıyor.

Şirketin ayrıca otonom araçlar için yapay zekaya yönelik 5 milyar dolarlık yatırım planı da var.

Biden Samsung şirketinin bilgisayar çipi üreten tesisinde de incelemelerde bulundu. Şirket, Texas’ta 17 milyar dolarlık üretim tesisi kurmayı planlıyor.

Biden daha sonra binlerce Amerika askerinin görev yaptığı Osan Hava Üssü’ne ziyarette bulundu.

Başkan, askerlerle sohbet etti ve iki defa dondurma yedi.

Amerika’da yüksek enflasyonun olduğu bir dönemde Biden Amerikan ekonomisini güçlendirmek için Hyundai gibi yabancı firmaları ikna edebildiğini gösterirken bir yandan da Kuzey Kore’nin nükleer silahlarının gölgesinde Asya’daki müttefikleriyle dayanışma içinde olduğunu ortaya koyuyor.

Biden gazetecilerin Kuzey Kore’nin nükleer silah ya da balistik füze denemesi gibi provakasyon ihtimaliyle ilgili bir soruya Pyongyang’ın yapacağı her şeye hazırlıklı oldukları yanıtını verdi.

Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’a bir mesajı olup olmadığı yönündeki bir soruya da kısa yanıt verdi ve “Merhaba, nokta” şeklinde yanıt verdi.

Bölgeye ziyaretin önemli mesajlarından biri de Çin’in etkisine karşı Amerika’nın müttefikleriyle arasını daha da güçlendirmek.

Biden yönetimi içinde eski başkan Trump döneminde Çin’e karşı uygulmaya konan 360 milyar dolarlık vergilerin bir ksımının kaldırılması tartışılıyor. Maliye Bakanı Jenet Yellen, vergilerin bir kısmının Amerika ekonomisine zarar verdiğini söylemişti.

Biden, Japonya temasları çerçevesinde yeni haftanın ilk gününde Başbakan Fumio Kishida’yla görüşecek.

Başkan, Salı günü de Amerika’nın da dahil olduğu ve ‘Quad’ zirvesine katılacak.

Amerika dışında zirveye Japonya, Hindistan ve Avustralya başbakanları katılacak.

Zirvenin ardından da Biden Washington’a geri dönecek.

