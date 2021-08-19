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  4. Biden: "Kabil'den Çekilme 31 Ağustos Sonrasına Sarkabilir"

Biden: "Kabil'den Çekilme 31 Ağustos Sonrasına Sarkabilir"

19.08.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin Afganistan’dan tamamen çekilmesi ve tahliye işlemlerinin 31 Ağustos tarihinden sonraya uzamak zorunda kalabileceğini söyledi

Biden: "Kabil'den Çekilme 31 Ağustos Sonrasına Sarkabilir"

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin Afganistan’dan tamamen çekilmesi ve tahliye işlemlerinin 31 Ağustos tarihinden sonraya uzamak zorunda kalabileceğini söyledi.

ABC televizyonuna röportaj veren ABD Başkanı “Eğer geride kalan ABD vatandaşları olursa onları oradan alana kadar kalmaya devam edeceğiz” dedi. Biden’a, Kongre üyeleri tarafından daha önce açıkladığı 31 Ağustos tarihini ötelemesi için baskı yapılıyor. Biden eleştirilere rağmen alınan çekilme kararını savunurken ülkede kaos çıkmadan çekilmenin bir yolu olmadığını söyledi.

ABD Başkanı, şu aşamada Taleban’ın ülkedeki ABD vatandaşlarının tahliyesi konusunda kendileriyle işbirliği yaptıklarını söylerken ABD’nin vize programından faydalanacak Afganistan vatandaşları konusuydaysa bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de dün yaptığı açıklamada, havalimanın güvenli ulaşım sağlanabilmesi için ellerinden gelen herşeyi yaptıklarını ancak şu an Kabil’in içerisine kadar uzanacak bir operasyon yapabilecek durumda olmadıklarını söyledi.

Austin, şu aşamada tahliye edilebilen kişi sayısının hedeflenenin altında olduğunu bunu arttırmak için çaba sarf ettiklerini de söyledi. ABD Savunma Bakanı, tahliyelerin güvenliği için Kabil Havalimanı’nda şu an 4 bin 500 ABD askerinin görev yaptığını söyledi. Tahliyelerin hızlanması için ABD Başkanı Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve güvenlik yetkililerinin dün Beyaz Saray’da biraraya gelerek konuya ilişkin bir toplanto yaptıkları belirtiliyor.

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