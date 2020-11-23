Biden Kabinesinde Kimler Yer Alacak?

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin galibi olan Demokrat Partili Joe Biden'ın yarın kabinesinde yer alacak isimleri açıklayacak. Ancak şimdiden bazı önemli bakanlıklara dair olası isimler basında yer almaya başladı.
Basında yer alan haberlere göre Biden’ın Anthony Blinken'ı Dışişleri Bakanı olarak görevlendirmesi bekleniyor.
Biden'la yakın bağı olduğu bilinen 58 yaşındaki Anthony Blinken, eski Başkan Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Vekili ve Ulusal Güvenlik Danışman Vekili olarak görev yapmıştı. Biden tarafından dışişleri bakanlığına aday gösterilmesi ve Senato'dan onay alması durumunda Blinken, 20 Ocak 2021'de göreve gelecek yeni yönetim içinde Amerika'nın küresel ilişkilerine yeniden yön veren kritik isim olacak.
Bu görev için daha önce eski BM Daimi Temsilcisi Susan Rice ve Senatör Chris Coons'un adları geçiyordu. Bu iki ismin tercih edilememesi, Senato'daki onay sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek bazı tartışmalı meselelerin de bertaraf edilmesi anlamına geliyor.
Susan Rice, özellikle 2012 yılında Amerika'nın Bingazi Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırılardan sonra yaptığı açıklamaları nedeniyle uzun zamandır Cumhuriyetçi Partililer'in hedefinde olan bir isim.
Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Delaware Senatörü Chris Coons ise dış siyasette Anthony Blinken kadar deneyim sahibi değil.
Joe Biden'ın kabinesinde yer alacak isimleri ekonomi, ulusal güvenlik ya da kamu sağlığı gibi farklı kategorilere göre aşamalı olarak açıklaması bekleniyor.
Kabine aşamalı olarak açıklanacak
Biden'ın Salı günkü açıklamasında ulusal güvenliğe odaklanması durumunda ilk olarak Savunma Bakanlığı'na Michèle Flournoy'u ataması olasılığı gündemde. Biden ve Hillary Clinton'a danışmanlık yapan Jake Sullivan'ın adı da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için geçiyor. Amerika’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’ne ise Dışişleri Bakanlığı’nda geçmişte Afrika’dan sorumlu bakan yardımcılığı görevi üstlenen Linda Thomas-Greenfield'ın getirilmesi bekleniyor.
Anthony Blinken, kısa süre önce Biden ve yardımcısı Kamala Harris’le birlikte bir ulusal güvenlik brifingine katıldı, Mısır ve Etiyopya'daki dış siyaset meseleleriyle ilgili kamuoyuna açıklamalar yaptı.
Biden'ın yeni Dışişleri Bakanı, Başkan Trump'ın bu göreve getirdiği Rex Tillerson ve Mike Pompeo dönemlerinde personelin moral bozukluğuna uğradığı, deneyimli eleman sayısının azaldığı bir bakanlık devralacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı, son üç yıldır bütçesinde yüzde 30'dan fazla kesinti yapılması girişiminden büyük ölçüde kurtulmuş olsa da kıdemli ve orta seviye kadrolarda yer alan çok sayıda diplomat, son dört yılda ya emekliliğini istedi ya da bakanlıktan ayrıldı.
Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Anthony Blinken, küresel işbirliğine dönülmesini destekleyen eski ulusal güvenlik yetkilileriyle aynı görüşü paylaşıyor.
Eylül ayında Associated Press haber ajansına konuşan Blinken, "Demokrasi dünya genelinde geriledi. Başkan Trump’ın ABD kurumlarına, değerlerine ve halkına her gün saldırması nedeniyle maalesef bizde de gerileme içinde. Dostlarımız, Joe Biden'ın kim olduklarını bildiğinin farkında. Düşmanlarımız da öyle. Bu farklılık, daha ilk günden hissedilir" ifadelerini kullanmıştı.
Anthony Blinken, Joe Biden'ın Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olduğu yıllarda komisyonda görev yapmadan önce eski Başkan Bill Clinton döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde yer almıştı. Obama yönetiminin ilk yıllarında Ulusal Güvenlik Konseyi'ne geri dönen Blinken, aynı zamanda dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı'ydı. Blinken, daha sonra eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin vekilliği görevini üstlenmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na geçmişti.
Kabinede çeşitlilik sözü
Biden ve ekibi, Amerika'nın çeşitliliğini yansıtan bir yönetim kurma arzusunu sık sık gündeme getiriyor. Biden'ın Savunma, Maliye ya da Eski Muharipler bakanlıklarına ilk kadın bakanları atayıp-atamayacağı ya da Savunma, İçişleri ya da Maliye bakanlıklarının başına ilk siyah bakanları getirip-getirmeyeceği merakla takip ediliyor.
Öte yandan Biden tarafından Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak atanan Ron Klain, Pazar günü ABC televizyonunda yayınlanan “This Week” programında yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Biden'ın geçiş süreci ekibinin işini kolaylaştıracak adımlar atmaması, federal dairelere ilişkin kilit verilere ve federal fonlara erişimi engellemesinin kabine seçimi başta olmak üzere planlama sürecini sekteye uğrattığını söyledi. ABD'de başkanlık seçimlerinden sonra kazanan adayın ekibiyle mevcut yönetim arasındaki bayrak değişikliğinin pürüzsüz biçimde gerçekleşmesi için Genel Hizmetler Dairesi (GSA) adlı hükümet kurumunun, seçimi kazanan adayın ekibine ihtiyacı olan veri ve fon erişimini sağlaması gerekiyor.
Bazı Cumhuriyetçiler’den Trump’a baskı
Başkan Trump'ın yenilgiyi kabul etmesi ve iktidarın sorunsuz şekilde el değiştirmesi için Biden ve ekibine konulan engelleri kaldırması için baskıyı arttıran Cumhuriyetçi Partili sayısıysa çoğalıyor. Kuzey Dakota Senatörü Kevin Cramer, Tennessee Senatörü Lamar Alexander, Pennsylvania Senatörü Pat Toomey ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski, son günlerde Trump'ın geçiş sürecini başlatması gerektiğini kaydeden Cumhuriyetçi Partili isimlerden bazıları. Uzun süredir Trump'ın en yakın destekçilerinden biri olan New Jersey eyaleti Cumhuriyetçi Partili eski Valisi Chris Christie ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada Trump'ın seçim sonucuna itiraz etmekten vazgeçmesinin zamanının geldiğini söyledi ve Trump'ın hukuk ekibinin seçim sonucunu değiştirme girişimlerini "ulusal utanç" olarak niteledi.
Corona zamanı yemin töreni nasıl olacak?
Öte yandan devam eden Corona pandemisi nedeniyle formatı değiştirilmiş bir başkanlık yemin töreni üzerindeki planlama çalışması da devam ediyor. Ron Klain, Biden'ın ekibinin yemin törenine ilişkin planlar hakkında Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat Partililer'le danışmalarda bulunduğunu söyledi.
Klain, "O anın simgesel anlamını ve önemini yansıtan ancak aynı zamanda hastalığın yayılmasıyla sonuçlanmayacak bir yemin töreni hazırlamaya çalışıyoruz. Amacımız bu" dedi.