Biden Kabinesinde Kimler Yer Alacak?

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin galibi olan Demokrat Partili Joe Biden'ın yarın kabinesinde yer alacak isimleri açıklayacak. Ancak şimdiden bazı önemli bakanlıklara dair olası isimler basında yer almaya başladı.

Basında yer alan haberlere göre Biden’ın Anthony Blinken'ı Dışişleri Bakanı olarak görevlendirmesi bekleniyor.

Biden'la yakın bağı olduğu bilinen 58 yaşındaki Anthony Blinken, eski Başkan Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Vekili ve Ulusal Güvenlik Danışman Vekili olarak görev yapmıştı. Biden tarafından dışişleri bakanlığına aday gösterilmesi ve Senato'dan onay alması durumunda Blinken, 20 Ocak 2021'de göreve gelecek yeni yönetim içinde Amerika'nın küresel ilişkilerine yeniden yön veren kritik isim olacak.

Bu görev için daha önce eski BM Daimi Temsilcisi Susan Rice ve Senatör Chris Coons'un adları geçiyordu. Bu iki ismin tercih edilememesi, Senato'daki onay sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek bazı tartışmalı meselelerin de bertaraf edilmesi anlamına geliyor.