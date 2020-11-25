Biden Kabinesini Açıkladı: “Amerika Geri Döndü”

ABD’de 3 Kasım seçimlerinden sonra geçiş sürecinin resmen başlamasının ardından Joe Biden kabinesinde kritik görevlere aday gösterdiği isimleri açıkladı. Joe Biden ve ekibi, “Amerika geri döndü” mesajını verdi.

Seçilmiş Başkan Joe Biden, kritik bakanlıklar ve görevlere aday gösterdiği isimleri açıklarken, “Amerika’nın geri döndüğünü, dünyadan çekilmeye değil dünyaya liderlik etmeye hazır olduğunu yansıtan bir ekip” ifadelerini kullandı.

Biden, ABD’nin Pasifik ve Atlantik'te küresel liderlik rolü üstleneceğini, gereksiz çatışmalarda rol almayacağını ve Asya-Pasifik bölgesinde ittifakları güçlendireceğini belirtti.

Joe Biden’a basın toplantısında önemli bakanlık ve görevlere aday gösterdiği isimler de eşlik etti. Hepsinin maske taktıkları, sosyal mesafe kurallarına uydukları ve kürsünün her konuşmacı sonrasında dezenfekte edilmesi de dikkat çekti.

“Blinken Dışişleri’nde moral ve güveni tesis edecek”

Demokrat lider Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı’na eski Başkan Barack Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Antony Blinken’ı aday gösterdi. Biden, "Antony Blinken ABD Dışişleri Bakanlığı'nda moral ve güveni yeniden tesis edecek'' dedi.