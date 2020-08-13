Biden: "Kamala Harris Doğru Tercih"

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden ve başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği Kamala Harris, ilk kez birlikte kamuoyunun karşısına çıktı. İkilinin başkanlık seçimleri kampanyasını resmi olarak başlattığı etkinlikte konuşan Biden, “Kamala Harris doğru bir tercih” dedi. Joe Biden’ın memleketi Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir lisede bir araya gelen ikilinin ilk seçim kampanyası etkinliği Corona virüsü salgını sebebiyle olağan seçim kampanyalarından farklıydı. Salona alınan konuk ve basın mensuplarının sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde etkinliği takip etmeleri sağlandı. Biden ve Harris dahil salonda herkesin maske takması dikkat çekti. “İlk günden göreve hazır" Etkinlikte konuşan Joe Biden, başkan yardımcısı olarak Kamala Harris’i seçme kararı için, “Doğru kişiyi seçtiğim konusunda hiç şüphem yok. Kamala Harris zeki, güçlü, deneyimli ve bu ülkenin belkemiği olan orta sınıf için mücadele veren başarısını kanıtlamış bir savaşçı. Zor kararlar nasıl alınır biliyor. İlk günden bu göreve hazır. Bu ulusu yeniden inşa etmek için çalışmaya her ikimiz de hazırız” dedi.

Joe Biden, Kamala Harris’in göçmen bir aileden gelmesine dikkat çekerek, “Göçmen ailelerin ülkemizi nasıl zenginleştirdiğini de, Amerika’da siyah ve Hint kökenli biri olarak büyümenin zorluklarını da şahsen biliyor” ifadelerini kullandı. “Zor kararlar öncesi odada kalan en son kişi olmasını istedim” Başkan yardımcısı adayını belirleme sürecini kendi deneyiminden yola çıkarak anlatan Joe Biden, eski Başkan Barack Obama’nın o dönem kendisine en çok ne istediğini sorduğunda, “önemli kararlar almadan önce odada kalan son kişi olmak istediğini” söylediğini belirtti; “Ben de Kamala’dan aynı şeyi istedim” dedi. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in görevde oldukları dört yıl boyunca iç ve dış politikada attıkları adımları sert bir dille eleştiren Joe Biden, “Dört yıldır devam eden kötü bir yönetimle Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yurtiçinde ve yurtdışında yol açtıkları bu kargaşayı düzeltmek için işe koyulacağız. Amerika bizi içine koydukları bu delikten çıkmakla kalmayacak, daha iyisini birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Biden, “Kamu sağlığı kriziyle karşı karşıyayız ama aylar sonra bile Başkan hala gerçek bir liderlik sergilemiş değil. Pandeminin kontrol altına alınması konusunda ortaya bir plan koymayan başkanın liderlik eksikliğinden kaynaklanan boşluğu yerel yönetimler doldurmaya çalışıyor. Kendisi ise kararnameler çıkararak virüsün ortadan kaybolacağı konusunda ısrar ediyor” sözleriyle Trump yönetiminin Corona virüsü salgını konusundaki tutumunu eleştirdi. Biden ve Harris’in birlikte düzenledikleri ilk etkinlik Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Neo-Nazi grupların gösteri yürüyüşü ve ardından yaşanan olayların üçüncü yıldönümüne rastladı. Başkan Donald Trump’ın olayın olduğu dönemde tepki gören Her iki tarafta da çok iyi insanlar var açıklamasına atıfta bulunan Joe Biden, Trump’ın bu sözlerinin kendisinin başkanlığa aday olmasını sağladığını söyledi. Kamala Harris: “Amerika liderliğe aç” Joe Biden’ın davetiyle kürsüye gelen Kamala Harris, Amerika’nın karşı karşıya olduğu virüs salgını, ırkçılık tartışması ve ekonomik sorunlara değindi.