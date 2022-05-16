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Biden kararı imzaladı! Yüzlerce asker konuşlandırılacak

16.05.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’den Somali ile ilgili flaş bir karar geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Somali’ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Somali’den askerleri büyük oranda çekmişti. Biden kararda, terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerini de hedef aldı. Yeniden 450 civarında asker konuşlandırılmasının planlandığı öğrenildi.

Biden kararı imzaladı! Yüzlerce asker konuşlandırılacak

New York Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden, Trump döneminde Amerikan askerlerinin büyük oranda çekildiği Somali için yeni bir adım attı.

BIDEN İMZALADI

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) talebi üzerine Somali'de Özel Operasyonlar'a bağlı yüzlerce askerin görevlendirilmesi için gereken yetkiyi imzalayan Biden, kararda terör örgütü Eş-Şebab'ın liderlerini de hedef aldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da söz konusu adımı New York Times'a yaptığı açıklamada teyit ederek, böylece Eş-Şebab'a karşı daha etkili mücadele edilebileceğini belirtti.

Trump döneminde bölgeden yaklaşık 700 ABD askerinin çekildiğine işaret eden yetkililer, söz konusu kararla bölgeye yeniden 450 civarında asker konuşlandırılmasının planlandığını aktardı.

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BEYAZ SARAY HABERİ TEYİT ETTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise düzenlediği günlük basın toplantısında New York Times'ın haberini teyit ederek, "Başkan Biden, Savunma Bakanlığının Eş- Şebab ile mücadele için Somali'de yeniden askeri varlık oluşturulmasına yönelik talebini onayladı." dedi.

Eş-Şebab tehdidinin bölgede arttığına işaret eden Jean-Pierre, "Bu durum, aslında Somali'de olan ama daha önceki yönetimin (Donald Trump) Ocak 2021'deki kararıyla ülkeden çıkan askerlerin yeniden dönmesi." diye konuştu .

Jean-Pierre, ABD'nin terörle mücadelede ortak ülkelerine yardım verdiğinin altını çizerek, "Savunma Bakanlığı, yerel koşulları değerlendiriyor ki buna Somali'de dün yapılan devlet başkanlığı seçimleri de dahil. Somali yönetimi kendileri için en doğru yolu belirleyecektir." görüşünü paylaştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Somali Donald Trump Joe Biden
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