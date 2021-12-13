Biden Kasırganın Vurduğu Kentucky'ye Gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın kasırganın vurduğu Kentucky eyaletini 15 Aralık'ta ziyaret etmesi bekleniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden Kentucky eyaletindeki Fort Campbell'a giderek yetkililerden bilgi alacak ve kasırgadan en çok etkilenen Mayfield ve Dawson Springs kasabalarını ziyaret edecek.

Bölgedeki durumla ilgili danışmanlarından son bilgileri alan Başkan Biden kasırganın etkilediği Illinois eyaletinden gelen acil yardım talebini de yakında onaylayacağını söyledi.

ABD Başkanı Biden, federal hükümetin bölgede neye ihtiyaç varsa sağlayacağını söyledi.

Kentucky Valisi konuşmakta zorlandı

Bölgedeki durumla ilgili bilgi veren Kentucky Valisi Andy Beshear 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken zaman zaman konuşmakta zorlandı.

Kasırga sebebiyle hayatını kaybedenler arasında bebek ve çocukların da olduğunu belirten Kentucky Valisi 105 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Vali Beshear, "Gerek tam ölü sayısının belirlenmesi gerekse felaketin verdiği hasarın tam tespitinin yapılması haftalar alabilir'' dedi.

Kentucky eyaletine bağlı 10 bin nüfuslu Mayfield kasabasındaki mum fabrikasında çalışan 110 kişinin 70'inin hayatını kaybettiğinden endişe ediliyordu.

Vali Beshear, bugünkü açıklamasında fabrikanın sahibi Mayfield Consumer Products'tan alınan bilgiye göre 110 kişinin 94'ünün sağ olarak kurtulduğunu söyledi ve "Çok daha kötüsünün olmasından korkuyorduk, bu sayının doğru olması için dua ediyorum" şeklinde konuştu.

Eyalet yetkililerine göre Kentucky'de 28 bin ev ve işyeri elektriksiz kaldı. 300'den fazla Ulusal Muhafız personeli ve eyalet görevlileri felaketin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına ve yardım malzemelerinin dağıtılmasına yardımcı oluyor.

