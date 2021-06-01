Biden Katliamın Yıldönümünde Tulsa'yı Ziyaret Ediyor

Başkan Joe Biden Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yüzlerce siyahın beyaz bir çete tarafından öldürülmesinin 100'üncü yıldönümünde katliamın yapıldığı yeri ziyaret edecek. Biden, Tulsa’daki katliam yerini ziyaret eden görev başındaki ilk ABD Başkanı olacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Tulsa'nın Greenwood mahallesinde bundan yüz yıl önce öldürülenlerin yakınlarıyla biraraya gelecek olan Biden, ırksal eşitsizlikle mücadele etmek için atılacak adımları açıklayacak. Biden'ın planları arasında dezavantajlı durumdaki küçük şirketlere sağlanan federal ihale imkanlarının kapsamının genişletilmesi, Greenwood gibi yoksul mahallelere milyarlarca dolarlık yatırım yapılması ve konut ayrımcılığıyla mücadele etmek için yeni girişimlerin başlatılması yer alıyor. Biden yönetiminden bir yetkili, ABD'nin ırkçılık geçmişiyle ilgili konuşacak olan Biden'ın ileriye yönelik zorlukların farkında olduğunu, ülkenin "ruhunu" yeniden inşa etme sözünün ABD'nin karmaşık tarihini kabul etmeden gerçekleştiremeyeceğini kaydetti.

Başkan Biden, Pazartesi günkü bildirisinde tüm Amerikalılar'a "ülkedeki ırksal terörün derin kökleri üzerinde düşünme ve kendilerini ülke çapında sistematik ırkçılığın kökünü kazıma görevine yeniden adama" çağrısında bulundu. Başkan Biden'ın Tulsa ziyareti, ABD'de beyaz çoğunluğun azalmaya başladığı, beyaz ırkçı grupların oluşturduğu tehditlerin arttığı ve geçen yıl siyah George Floyd'un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden sonra ülkede siyahlara yönelik muamelelerin yeniden gündeme geldiği döneme denk geliyor. Siyah seçmen desteğinin gücüyle başkanlığı kazanan Biden, 2020 seçim kampanyası sırasında ırksal eşitsizlikle mücadeleyi en önemli platformlarından biri haline getirmişti. Ölümünün birinci yıldönümünde George Floyd'un ailesiyle biraraya gelen Biden, Floyd'un adını taşıyan polis reformu yasasının geçirilmesi için çaba gösteriyor. Tulsa’da ne olmuştu? Tulsa ziyareti aynı zamanda Biden'ın Black Lives Matter ve diğer ırksal adalet hareketlerini eleştiren eski Başkan Donald Trump'ın bu tavrına karşı ciddi bir farklılık ortaya koyması anlamına geliyor. Trump, geçen yıl 19 Haziran'da Tulsa'da siyasi bir miting düzenleyeceğini açıklamış, ancak eleştiriler üzerine bu miting ertelenmişti.

19 Haziran 1865'te ABD'de köleliğin sona erdirildiği tarih olarak kabul ediliyor. Her yıl 19 Haziran, ABD'deki siyah toplum tarafından "Juneteenth" adı verilen yıldönümü olarak kutlanıyor. Biden'ın eski danışmanlarından Moe Vela, "Bir yıldan kısa süre sonra yeni bir başkan masum kardeşlerimizin katledilişini kınamak ve Amerikan toplumunu biraraya gelmek için cesaretlendirmek amacıyla Tulsa'ya gidiyor" dedi. Kamuoyunun 31 Mayıs ve 1 Haziran 1921 tarihlerinde Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapılan ancak uzun yıllar boyunca okullarda okutulan tarih kitaplarında yer almayan ve yerel gazeteler tarafından haberi yapılmayan katliama yönelik ilgi ve bilinci son yıllarda arttı. Beyaz bir kadının siyah bir erkeğe saldırı suçlamasında bulunması üzerine Tulsa'da siyah nüfusun çoğunlukta olduğu varlıklı Greenwood mahallesine 31 Mayıs ve 1 Haziran 1921 tarihlerinde beyazların düzenlediği saldırılarda tahminen 300 siyah öldürülmüş, siyahların evleri ve işyerleri kundaklanmış ve yağmalanmıştı.

Beyaz kadının suçlamaları kanıtlanamamış, sigorta firmaları zararı karşılamamış, saldırıların sorumluları adalet önüne çıkarılmamıştı. Biden'ın ırksal meselelerle ilgili karmaşık sicili Joe Biden'ın ırk ve eşitlikle ilgili kamuoyu önünde aldığı tavır, yıllar içinde değişti. Biden'ın 2020 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti adaylığını kazanmasında siyah seçmenlerin katkısı büyük rol oynamıştı. Güney Carolina eyaletindeki önseçimi siyah seçmenler sayesinde kazanması, Biden'ın kampanyası açısından bir dönüm noktası olmuştu. ABD'nin ilk siyah başkanı Barack Obama'nın yardımcılığını yapan ve o dönemde siyah seçmenin güvenini kazanan Biden, kendisine yardımcı olarak Jamaikalı siyah bir babayla Hintli bir annenin kızı olan Kamala Harris'i seçti. Ancak Biden, 2020 seçim kampanyası sırasında 1970'li yıllarda Amerika'daki kamu okullarında beyaz ve siyah öğrencilerin beraber eğitim görmeleri için başlatılan programlara karşı çıktığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Biden ayrıca 1994 yılında medeni hak savunucuları ve hukuk uzmanlarının hapishane nüfusunun hızla yükselmesine neden olduğunu kaydettiği suç yasasına destek vermiş, senatör olduğu dönemde Güney eyaletlerinden ırk ayrımcılığını destekleyen iki meslektaşıyla yaptığı çalışmaları savunmuştu.