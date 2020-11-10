Biden kazandı: Peki bundan sonra ne olacak?

Peki yeni başkanın görevi devralacağı 20 Ocak'ta neler yaşanabilir?ABD başkanlık seçim sonuçları Joe Biden'ı seçimin galibi olarak gösterse de Beyaz Saray'daki görevlerine başlayabilmek ne Demokrat Partili aday Biden ne de yardımcısı Kamala Harris için eskisi kadar kolay.

Mevcut Başkan Donald Trump, seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek bazı eyaletlerde seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu. Bu durum, 20 Ocak 2021'de göreve başlaması beklenen yeni başkan için ciddi bir engel teşkil edebilir. DW, olası senaryolar üzerinden önemli tarihleri mercek altına aldı.

20 Ocak 2021'e kadar ne yaşanacak?

Her eyaletin bekleyen oy pusulalarını saymayı bitirmesi ve önümüzdeki birkaç hafta içinde sonuçları onaylaması gerek. Seçici Kurul'daki delegelerin de resmi olarak oylarını kullanması gerek. 270 veya daha fazla oyu alan aday, kazanır. Süreç, ABD anayasasının bir sonraki başkanın görev süresinin başlamasını öngördüğü 20 Ocak'ta sona erecek.

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