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  4. Biden kendi kendini kurtarmaya çalışırken Zelenskiy devreye girdi: NATO'da tarihi gaf! Salon buz kesti

Biden kendi kendini kurtarmaya çalışırken Zelenskiy devreye girdi: NATO'da tarihi gaf! Salon buz kesti

12.07.2024 08:45
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12.07.2024 08:45
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Donald Trump ile çıktığı canlı yayın düellosunda başkanlık performansını bir kez daha sorgulatan ABD Başkanı Joe Biden şimdi de NATO Liderler Zirvesi'nde büyük bir gafa imza attı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i davet etmesi gerektiği sırada Biden, Zelenskiy'in baş düşmanını çağırdı, ortalık buz kesti. Biden toparlamaya çalışırken devreye Zelenskiy girdi...

Joe Biden çıktığı hemen her programda, gerçekleştirdiği hemen her konuşmada yeni bir gafa imza atmaya devam ediyor. Sonuncusu dünyanın yakından takip ettiği NATO Liderler Zirvesi'nde geldi. Ukrayna lideri Zelenskiy'i anons edecekken "Bayanlar baylar, başkan Putin" diyen Biden salonda soğuk rüzgarlar estirdi.

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HEMEN TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Yanında bekleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i "Baylar bayanlar, Başkan Putin" sözleriyle takdim eden Biden, kısa sürede hatasını fark ederek "Başkan Putin mi? Başkan Zelenskiy! Putin’i yenmeye çok odaklanmışım” ifadelerini kullandı.

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ZELENSKİY DEVREYE GİRDİ, SALONU GÜLDÜRDÜ

Bunun üzerine Zelenskiy, Biden'la el sıkışıp "Ben ondan daha iyiyim" dedi. Biden da "Çok daha iyisin" karşılığını verdi. Zelenskiy'in sözleri ortamı ısıttı, gülüşmelere yol açtı.

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Son gafının yaşı nedeniyle kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde adaylıktan çekilme baskılarıyla karşı karşıya olan Biden’ı zor durumda bırakabileceği yorumları yapıldı.

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BIDEN’IN PERFORMANSI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Başkan Adayı Donald Trump, Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere siyasi münazara gerçekleştirmişti.

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90 dakika süren münazara boyunca Biden’ın zaman zaman dikkatini toplayamaması ve bazı noktalarda söylediklerinin anlaşılmaması Demokratlar arasında kaygıya yol açmıştı. İkili arasında gerçekleşen münazara, 81 yaşındaki Biden’ın yaşı ve bilişsel yetenekleri nedeniyle başkanlığa uygun olmadığı tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

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SEÇİMDEN ÇEKİLME ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Demokrat Partili bazı kesimler ve Biden’ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden’a başkanlık seçimlerinden çekilme çağrısı yapılırken, Biden ise Trump’a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirterek yarıştan çekilmeyeceğini ifade etmişti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
NATO Vladimir Putin Joe Biden Vladimir Zelenskiy
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